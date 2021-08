Oubliez Dropbox ou Google Drive : ce disque dur connecté WD My Cloud Home de 6 To est suffisant pour tous vos fichiers et est en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Disque Dur Connecté WD My Cloud Home d’une capacité de 6 To est remisé de près de 170 euros avec la livraison gratuite.

Si vous avez un compte Google Drive ou Dropbox sur le point d’exploser pour tous les fichiers que vous avez enregistrés, il est peut-être temps de commencer à penser à des systèmes de stockage beaucoup moins chers tels que les disques durs connectés à long terme.

Les disques durs comme celui-ci Western Digital My Cloud Home sont parfaits car vous avez un disque connecté près de votre ordinateur, vous pouvez accéder aux fichiers où vous voulez avec votre mobile ou le web et c’est aussi moins cher sur le long terme.

Sur Amazon vous avez un modèle 6 To pour seulement 142,12 euros, soit une remise de près de 168 euros.

Ce disque dur a Internet, quelque chose qui vous permet d’accéder à vos fichiers où que vous soyez et à distance. Vous pouvez même l’utiliser pour toute la famille si vous préférez.

C’est un disque dur connecté, avec une baie, c’est-à-dire avec un seul disque dur de 6 To à l’intérieur. Une capacité plus que suffisante pour éviter de dépenser plus d’argent sur des services comme Google Drive ou Dropbox.

Il existe d’autres options, telles que les versions à 2 baies qui ont tendance à avoir plus de capacité et à reproduire les informations. Mais les moins chères sont celles d’une baie que l’on peut se procurer dès maintenant en 2 To pour 144 euros, 3 To pour 105 euros, 4 To pour 114 euros et 8 To pour 219 euros.

Toutes les options Western Digital My Cloud Home sont plus ou moins réduites, c’est donc le meilleur moment pour choisir une capacité et l’acheter avant qu’elle n’augmente.

Un disque dur de grande capacité, connecté et accessible depuis votre mobile

Le grand avantage de ces disques durs connectés est que tant que vous l’avez à proximité, connecté au même réseau WiFi, la vitesse d’accès est très rapide. Vous pouvez même le connecter via USB pour accéder plus rapidement à vos fichiers.

Si vous quittez votre maison et souhaitez accéder à ces fichiers, vous pouvez également simplement parcourir un site Web spécial ou télécharger l’une de ses applications mobiles pour Android ou iOS.

Vous pouvez même le combiner avec des services cloud pour que les fichiers soient clonés et ainsi avoir tous vos documents à deux endroits, augmentant le niveau de sécurité des copies de sauvegarde.

Nous pensons que la meilleure offre que vous puissiez obtenir en ce moment est une capacité de 6 To au prix de seulement 142 $. Une capacité suffisante pour longtemps pour le remplir de documents et un prix assez bas pour ce à quoi nous sommes habitués.

