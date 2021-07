Oubliez FAANG ; ces actions Internet américaines ont battu Facebook, Google, Apple et d’autres grandes actions technologiques cette année

Certaines actions technologiques ont connu une forte hausse grâce à des fondamentaux solides et à un retour attendu à la normale ; tandis que d’autres ont été aidés par de jeunes commerçants Reddit. (Photo : REUTERS)

Les grandes actions technologiques telles que Facebook, Google, Microsoft et d’autres ont eu une course décente jusqu’à présent en 2021 à Wall Street, mais quelques autres actions technologiques ont considérablement surperformé les scripts de première ligne. Certaines actions technologiques ont connu une forte hausse grâce à des fondamentaux solides et à un retour attendu à la normale ; tandis que d’autres ont été aidés par de jeunes commerçants Reddit. Plus tôt, l’année dernière, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, ou comme on les appelle collectivement – ​​les actions FAANG – ont grimpé en flèche en 2020 alors que les investisseurs ont quitté les sociétés à petite capitalisation pour revenir à des entreprises éprouvées dans un contexte d’inflation croissante. Sur le plan intérieur, l’indice indien Nifty IT a gagné 23% jusqu’à présent cette année, Infosys atteignant 26%, le plus élevé parmi les actions informatiques à grande capitalisation.

Cette année, le cours de l’action Moxian a grimpé de 1 244 % depuis janvier pour s’échanger à 17,61 $ par action, multipliant ainsi la valeur de l’investissement par plus de 12. La société est une plate-forme de médias sociaux chinoise axée sur les affaires. À l’heure actuelle, la capitalisation boursière de Moxian est d’environ 569 millions de dollars et attire une forte activité des investisseurs, le volume moyen des transactions intrajournalières au cours des 10 derniers jours s’élevant à 3,57 millions d’actions. Le titre a chuté ces dernières semaines, mais continue de se négocier avec des gains depuis le début de l’année.

Moxian est rejoint par une autre société chinoise Uxin. Un concessionnaire de voitures d’occasion en ligne, Uxin a vu son cours de bourse augmenter de 256% jusqu’à présent cette année, et se négocie désormais à 3,17 $ par action. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé la levée de 100 millions de dollars en émettant un total de 2,91 millions d’actions privilégiées convertibles senior, équivalant à 97 millions d’actions de dépôt américaines. NIO Capital, TPG, Warburg Pincus sont tous des investisseurs dans Uxin.

Pour ajouter aux surperformants, Dolphin Entertainment a zoomé de 138% depuis le 4 janvier de cette année et se négocie désormais à 8,07 %. L’action a grimpé en flèche plus tôt cette année alors que la société a annoncé qu’elle entrerait sur le marché des jetons non fongibles (NFT) pour ses clients. La forme d’art numérique – NFT a pris d’assaut Internet cette année.

Après Dolphin Entertainment, il y a une autre société Internet chinoise Renren. L’action se négocie à la bourse de New York à 11,11 $ par action, en hausse de 134 % depuis janvier de cette année. Actuellement, l’action se situe à son meilleur niveau depuis 2018. Parmi les autres actions qui ont augmenté à Wall Street cette année, citons la société de marketing numérique Criteo, en hausse de 112% ; Upwork, en hausse de 65 % ; et iMedia Brands, en hausse de 44 %.

