Oubliez la fuite – regardez la bande-annonce officielle de Spider-Man: No Way Home ici

Après une fuite de bande-annonce horriblement floue et pixelisée qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur Internet hier, Sony Pictures a enfin lancé sa bande-annonce officielle très attendue pour Spider-Man: No Way Home à CinemaCon à Las Vegas ce soir, et nous l’avons ici pour votre visionnage plaisir.

Les nouvelles entrées MCU enthousiasment toujours les gens, cependant, les fans ont été particulièrement enragés de voir des images de Spider-Man: No Way Home en raison des nombreuses rumeurs sensationnelles qui sont apparues en ligne pendant la production du film.

Eh bien, pas besoin de spéculer maintenant! Vous pouvez consulter l’excellente bande-annonce de Spider-Man: No Way Home ci-dessous.

Analyse : les rumeurs de Spider-Man étaient-elles vraies ?

La rumeur qui a provoqué la plus grande frénésie des fans est celle qui suggère que Tobey Maguire et Andrew Garfield apporteront leurs versions respectives de Peter Parker/Spider-Man au film pour un événement multivers majeur impliquant le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et le Dr Otto Octavius ​​(Alfred Molina) – dont la comparution est confirmée.

Eh bien, maintenant que la bande-annonce est là, peut confirmer qu’elle ne répond pas à la question de l’implication de Maguire et Garfield dans le film. Cependant, il offre un aperçu de la façon dont le multivers sera pris en compte dans le film.

Comme expliqué dans la bande-annonce, la vie de Peter Parker a été plongée dans le chaos lorsqu’il a été dévoilé au monde sous le nom de Spider-Man, ce qui l’a amené à tendre la main à Stephen Strange dans l’espoir qu’il puisse lancer un sort qui fera tout oublier au monde. La véritable identité de Spidey.

Strange convient, cependant, que le sort a de graves conséquences – à savoir, le retour du méchant Doc Ock et même le retour suggéré du Bouffon Vert, comme en témoigne l’inclusion de ses bombes à la citrouille et au caquetage familiers.

Bien qu’il n’y ait aucun signe de Spider-Man de Tobey Maguire dans la bande-annonce, il est possible que Sony et Marvel gardent cette révélation jusqu’à la sortie réelle du film le 17 décembre afin d’obtenir le plus grand impact.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations à ce stade, et cela peut ne pas arriver du tout. Il y a de fortes chances que nous devions attendre la sortie du film pour le savoir avec certitude.