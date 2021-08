Oubliez la prise : cette batterie portable recharge votre iPhone et votre Apple Watch jusqu’à 20 fois, avec une remise sur Amazon | La technologie

in

Les appareils mobiles ont considérablement évolué ces dernières années, mais ils dépendent toujours de la batterie. C’est pourquoi il est important d’avoir un chargeur portable à portée de main.

La loi de Murphy nous dit que vous ne trouverez jamais une prise sous la main lorsque vous en avez le plus besoin, donc pour éviter les bouffées de chaleur, c’est une bonne idée d’avoir une batterie portable à portée de main lorsque nous devons recharger le mobile ou la smartwatch, et qu’il n’y a pas de prise à proximité.

Ce 15% de réduction sur la batterie externe / Powerbank iWALK pour iPhone, iPad, iPod et Apple Watch en utilisant un coupon Amazon, et il reste à seulement 42,4 euros. Gardez à l’esprit que pour obtenir ce prix, vous devez cocher la case Appliquer un coupon de 15% qui se trouve juste en dessous du prix. La livraison est gratuite, sous 24h.

Le chargeur portable iWALK est une banque de puissance de 9 000 mAh qui peut charger un iPhone 12 Pro plus de 2 fois, et une Apple Watch jusqu’à 20 fois. Il est idéal si vous devez partir en voyage ou passer beaucoup de temps loin de chez vous.

Batterie portable IWALK 9 000 mAh pour iPhone et Apple Watch pour 42,4 euros

iWALK est conçu spécifiquement pour les appareils Apple. C’est compatible avec iPhone 12/12 mini/11/Xr/Xs/X/7/6s Oui Apple Watch 6 / Se / 5/4/3/2. aussi avec tous iPad et iPod.

Comme on le voit sur la photo d’ouverture, peut recharger un iPhone filaire et une Apple Watch avec recharge sans fil en même temps. Et il peut également se recharger tout en rechargeant des appareils, vous n’avez donc pas à perdre de temps à faire les deux séparément.

La Batterie externe iWALK possède sécurité avancée. Il dispose d’une protection contre les températures excessives, les excès de courant, les surtensions et les courts-circuits. Vos appareils seront en sécurité.

Grâce à sa taille compacte, plus petite que le mobile lui-même, vous pouvez le transporter dans votre poche, dans un sac ou dans un sac à dos, sans prendre trop de place.

En outre est livré avec un câble USB Type-C intégré pour iPhone, iPad et iPod. Un câble Lightning peut également être utilisé, pour les appareils qui le prennent en charge.

