Oubliez la révolution génomique, la révolution protéomique arrive

Avez-vous récemment vu des stocks d’édition de gènes et de séquençage ?

Illumina (NASDAQ :ILMN) est en hausse de 20 % au cours des trois derniers mois. Rayonner Thérapeutique (NASDAQ :RAYONNER) est en hausse de 45 %. Modifications Médicament (NASDAQ :ÉDITER) est en hausse de 90 %. Intellia Thérapeutique (NASDAQ :NTLA) est en hausse de 150 %.

Les gens, le Révolution génomique est là.

Et tandis que tout le monde peut voir ces gros gains et être impressionné, ce que la plupart des investisseurs manquent, c’est que les graines de cette révolution génomique ont été plantées il y a environ 20 ans, lorsque l’industrie du séquençage des gènes a subi une énorme percée technologique appelée Séquençage d’ADN de nouvelle génération (ou NGS).

Pour faire court, la méthode «à l’ancienne» de séquençage de l’ADN a été réalisée grâce à une analyse gène par gène. Chaque gène devait être analysé et séquencé par lui-même. Bien sûr, il s’agissait d’un processus exceptionnellement long et laborieux qui a entravé la cartographie du génome humain pendant des décennies.

Puis, en 2000, une petite entreprise du nom de Lynx Therapeutics a lancé la première technologie NGS, qui a permis le séquençage massivement parallèle de l’ADN. Cette percée a appuyé sur le bouton d’avance rapide de la révolution génomique.

Trois ans plus tard, le projet du génome humain était terminé (après une décennie de progrès minimes). Environ une décennie plus tard, les systèmes d’édition de gènes CRISPR-Cas9 sont entrés dans l’équation. Et 20 ans plus tard, nous en sommes là où nous en sommes aujourd’hui, avec plusieurs sociétés d’édition et de séquençage de gènes de plusieurs milliards de dollars sur le point de changer fondamentalement la biologie pour toujours.

Fait amusant : cette petite entreprise Lynx Therapeutics a été rachetée par Solexa, qui a finalement été rachetée par Illumina – qui, aujourd’hui, est un géant du séquençage de gènes de 70 milliards de dollars.

Et tout a commencé il y a 20 ans, avec l’invention des technologies de séquençage parallèle de l’ADN.

Hélas, pourquoi je vous raconte tout ça ?

Parce que si les technologies de séquençage de l’ADN de nouvelle génération ont été inventées il y a 20 ans, protéine les technologies de séquençage (NGPS) sont en train d’être inventées en ce moment. Et, tout comme la technologie NGS a lancé une révolution génomique de plusieurs centaines de milliards de dollars qui a abouti à plusieurs gagnants 10X dans les années 2010, la technologie NGPS lancera un tout aussi grand Révolution protéomique qui se traduira par plusieurs gagnants 10X dans les années 2020.

Pour comprendre pourquoi la révolution protéomique sera aussi importante que la révolution génomique, nous devons retourner dans notre cours de biologie à l’université.

Vous souvenez-vous du dogme central de la biologie ? C’est le terme sophistiqué utilisé pour décrire le flux d’informations dans le monde biologique.

Pour faire court, l’information est d’abord codée sous forme d’ADN (nos gènes). Il passe ensuite par un processus appelé « transcription » et se transforme en ARN. En tant qu’ARN, l’information passe ensuite par un processus de « traduction » pour se transformer en protéines.

Fondamentalement, vous passez de l’ADN à l’ARN aux protéines. Les gènes sont le point de départ. Ils vous disent ce qui pourrait arriver. Les protéines sont la destination. Ils vous disent ce qui se passe.

C’est pourquoi la protéomique est un domaine si important.

Sans oublier qu’à chaque étape du processus, les choses deviennent un peu plus complexes. C’est-à-dire que chaque brin d’ADN peut se transformer en plusieurs brins d’ARN, qui peuvent se transformer en plusieurs protéines. Il en résulte qu’il n’y a qu’environ 20 000 gènes dans nos génomes, mais environ 200 000 transcrits et plus de 1 000 000 de protéoformes dans nos protéomes.

Ainsi, bien que la génomique vous en dise beaucoup sur la composition biologique d’un être vivant, elle est loin d’être complète. Au contraire, la protéomique brosse en fait une image plus complète de la constitution biologique de quelqu’un. Et, ensemble, la protéomique et la génomique brossent un tableau complet.

C’est ce mariage de la protéomique et de la génomique qui, selon les chercheurs, créera la base permettant aux humains d’éradiquer à jamais la maladie.

C’est une grosse affaire. Comment pouvons-nous y arriver? Eh bien, la génomique est en bonne voie, grâce aux technologies NGS. La protéomique, cependant, a encore un long chemin à parcourir, car elle repose sur des technologies de séquençage de protéines analogiques à l’ancienne.

Mais tout est en train de changer en ce moment, grâce à une petite startup de séquençage de protéines qui fait aujourd’hui ce que Lynx Therapeutics a fait il y a 20 ans. Il inaugure une nouvelle ère de protéomique via les technologies NGPS qui permettront un séquençage massivement parallèle des protéines.

Et il le fait d’une manière particulièrement innovante – en associant la technologie des semi-conducteurs à la biologie pour créer une plate-forme de protéomique sur puce de nouvelle génération qui est automatisable, rentable et hautement évolutive.

Cette plate-forme représente la future technologie de base de la révolution génomique. Et cette entreprise est la prochaine Illumina.

