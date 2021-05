Oubliez la technologie – Ethereum est toujours un pari énorme

Ethereum (CCC:ETH-USD) a quitté Bitcoin (CCC:BTC-USD) dans la poussière jusqu’à présent en 2021. Les taureaux de la crypto-monnaie pensent que le rallye ne fait que commencer. Et les investisseurs d’Ethereum disent que la technologie de la crypto est de loin supérieure à Bitcoin et à d’autres concurrents.

Malheureusement, dans un monde où l’opinion publique est la seule chose qui définit la valeur, la technologie d’Ethereum n’est peut-être pas aussi importante que les investisseurs le pensent. Et les cryptos comme Ether ne sont pas aussi «décentralisés» que les gens le croient.

Ethereum contre Bitcoin

Je ne suis pas un expert en technologie. Heureusement, des gens beaucoup plus intelligents que moi ont à plusieurs reprises brisé les principales différences entre Ethereum et Bitcoin.

Le Bitcoin a été conçu pour être un moyen de transférer de la valeur d’une personne à une autre sans dépendre d’une banque. Ethereum est une plateforme de monétisation de contrats intelligents et d’applications décentralisées. L’un des principaux avantages technologiques d’Ethereum est sa vitesse de transaction, qui est de loin supérieure à Bitcoin. Malheureusement, ce n’est pas le plus bas parmi les cryptos et c’est bien pire que Visa (NYSE:V) ou alors Pay Pal (NASDAQ:PYPL).

Les frais moyens pour une transaction Bitcoin étaient récemment de 13,44 $, selon BitInfoCharts. Ces frais ont toujours été plus élevés que les frais de transaction Ethereum moyens. Cependant, les frais moyens d’Ethereum ont récemment grimpé à 24,88 $.

L’utilité d’Ethereum en tant que plate-forme semble être beaucoup plus élevée que l’utilité de la blockchain Bitcoin. Cependant, Bitcoin est clairement le leader du marché pour l’investisseur moyen de Joe. Dans un marché où l’offre est fixe, la demande est la seule chose qui définit le prix. Pour l’instant, au moins, il y a beaucoup plus de demande pour Bitcoin.

Pourquoi je n’achète pas d’Ethereum

Une monnaie n’a qu’une poignée de traits, et les crypto-monnaies n’en affichent aucun. Une devise doit être une réserve de valeur stable. Au cours des quatre dernières années, les rendements de l’année civile d’Ethereum ont été de + 9159%, -82,7%, -8% et + 464,1%. Au cours des sept derniers jours seulement, le prix d’Ethereum a baissé de 41%. Donc Ethereum échoue clairement au test de stabilité.

Deuxièmement, il doit être facile à utiliser. Très peu d’entreprises autorisent le paiement en Bitcoin à ce stade, et beaucoup moins acceptent Ethereum. Bien sûr, vous pouvez convertir votre Ethereum en dollars, puis payer en dollars, mais l’ajout d’une étape supplémentaire dans le processus de paiement n’est pas nécessaire. Et bien sûr, il y a ces frais embêtants qui rongent chaque transaction Ethereum.

Enfin, une monnaie doit être sécurisée. Ethereum et d’autres transactions de crypto-monnaie sont totalement sécurisées grâce à leurs blockchains. Cependant, il manque un autre niveau de sécurité. Des milliards de dollars de crypto-monnaie sont perdus ou volés chaque année. Si quelqu’un effectue une transaction frauduleuse avec ma carte de crédit, j’appelle ma banque et les frais sont annulés. Si quelqu’un pirate votre portefeuille crypto ou si vous perdez le mot de passe, votre Ethereum est parti pour toujours.

Les crypto-taureaux adorent la nature décentralisée des crypto-monnaies. Cependant, cela supprime également une couche de sécurité importante. Si la valeur du dollar américain commence à s’effondrer, la Réserve fédérale, une poignée des économistes les plus intelligents du monde, peut intervenir pour prendre des mesures pour le stabiliser. Lorsque la valeur d’Ethereum commence à s’écraser, il se bloque comme il l’a fait cette semaine.

Le plus grand ennemi de la crypto-monnaie

Enfin, l’idée selon laquelle les crypto-monnaies n’ont pas besoin du soutien des banques centrales est absurde. Dans mon esprit, la plus grande menace pour l’avenir à long terme du Bitcoin, de l’Ethereum ou de toute autre crypto-monnaie est que les banques centrales du monde entier commencent à les considérer comme des menaces valables pour leurs monnaies fiduciaires respectives.

Si les cryptos commençaient à menacer la viabilité du dollar américain, le président américain aurait tout à fait raison d’interdire purement et simplement le commerce ou la propriété de crypto. Après tout, la stabilité des prix fait partie du mandat de la Réserve fédérale.

L’Inde explore une interdiction totale des crypto-monnaies. La Chine envisage une répression similaire.

«Cela nuit gravement à la sécurité des biens des gens et perturbe les ordres économiques et financiers normaux», a déclaré la Banque populaire de Chine dans un communiqué.

Ne vous y trompez pas, le sort des crypto-monnaies réside dans les banques centrales. Bien sûr, Bitcoin et Ethereum survivront peu importe ce que font les gouvernements mondiaux. Cependant, si leur accès est illégal et qu’ils ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales, la demande pour eux chutera.

Comment y jouer

Le mieux que je puisse faire lorsqu’il s’agit de recommander Bitcoin et Ethereum est de dire aux gens d’envisager d’investir une très, très petite partie de votre portefeuille total en tant que spéculation FOMO potentielle. Je ne détiens pas de crypto et je ne mettrais pas plus de 1% de mes avoirs totaux en crypto.

Si vous l’achetez, supposez que l’investissement atteindra 0 $ au fil du temps et oubliez-le. Au moins, vous serez exposé s’il y a une autre bulle cryptographique, ou si l’économie mondiale s’effondre d’une manière très spécifique dans un monde post-apocalyptique dans lequel il y a encore un réseau Internet et électrique.

