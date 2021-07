Oubliez l’Apple Watch, cette montre intelligente bestiale de 209 $ a le plus grand écran jamais vu

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous pouvons garantir à peu près que vous n’avez jamais vu une autre montre intelligente comme la Montre connectée Ticwris Max S. Même si vous utilisez des montres connectées depuis des années, vous n’avez jamais rien vu de tel que cette incroyable bête. Ce gadget fou contient un énorme écran tactile de 2,86 pouces, et non, ce n’est pas une faute de frappe. Il existe des téléphones portables qui n’ont même pas d’écrans aussi grands ! Vous obtiendrez également une résistance à l’eau et à la poussière IP67, autant de RAM que certains iPhones et une énorme batterie de 2 880 mAh. Il arbore également un déverrouillage du visage comme les derniers smartphones, ainsi qu’une connectivité 4G LTE. En d’autres termes, vous n’aurez peut-être même plus besoin de votre smartphone.

Le Ticwris Max S fonctionne avec les appareils Android et les iPhones. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, et vous le trouverez en vente pour seulement 208,99 $ !

Nous savons tous que l’Apple Watch Series 6 est la montre connectée la plus populaire au monde et qu’aujourd’hui est le jour idéal pour en obtenir une. Pourquoi? Parce qu’il est en vente en ce moment sur Amazon avec remises jusqu’à 100$ sur plusieurs des coloris les plus populaires. Il y a tellement de choses à aimer sur l’Apple Watch, surtout en ce qui concerne le modèle de la série 6 qui contient des tonnes de puissance et toutes les dernières fonctionnalités.

Maintenant, si vous cherchez une bonne alternative ou si vous êtes un utilisateur d’Android à la recherche d’une nouvelle montre connectée, nous avons une autre option que vous devriez absolument vérifier car elle ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant.

le Montre connectée Ticwris Max S a tellement de fonctionnalités que nous ne savons même pas par où commencer. L’énorme écran tactile de 2,86 pouces est évidemment la première chose qui attirera votre attention, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Cette montre connectée sous Android dispose également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67, d’un déverrouillage du visage, d’une énorme batterie de 2880 mAh, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’un GPS, d’une connectivité cellulaire et bien plus encore. Elle fonctionne également avec les appareils Android ainsi que les iPhones, vous pouvez donc utiliser cette montre même si vous décidez de changer de plateforme.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une montre connectée pas comme les autres. De plus, il offre beaucoup de puissance et prend en charge toutes les applications que vous souhaitez. Tout cela pour seulement 208,99 $ si vous coupez le coupon sur Amazon !

Montre intelligente Ticwris Max S Prix catalogue : 219,99 $ Prix : 208,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir :

La montre intelligente Ticwris Max S est dotée d’un énorme écran LCD de 2,86 pouces avec une résolution de 480 x 640 Prend en charge 5 modes de réseau cellulaire, y compris 4G LTE pour des vitesses de données rapides lorsque vous n’êtes pas à proximité Wi-Fi Compatible avec iPhone et Android La caméra frontale de 8 mégapixels fonctionne pour le déverrouillage du visage et la prise de selfies La batterie 2880 mAh offre une longue durée de vie de la batterie jusqu’à 11 jours en mode veille sur 4G LTE Le capteur de fréquence cardiaque suit votre pouls pendant la journée et en permanence pendant les entraînements Résistance à l’eau et à la poussière IP67 dans les applications et une fonction de recherche vocale

Et voici les spécifications clés :

Marque: TICWRIS Modèle: MAX S Couleur: Noir, Argent Matériau du boîtier de la montre: Métal Matériau du bracelet de montre: Silicone Système d’exploitation: Android 7.1.1 Système de support: Au-dessus d’iOS 9.0 et Android 5.1 Mode tactile: Écran tactile complet Processeur: MTK6739 RAM: 3 Go ROM: 32 Go Face ID: Support Camera: Front 8MP Side 2MP Battery: 2000mAh Type de batterie: Batterie polymère

