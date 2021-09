Oubliez le débranchement des câbles – la prise USB de Lidl charge plusieurs appareils en même temps | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous pouvez désormais optimiser les prises de courant de votre maison pour en tirer le meilleur parti. Lidl a mis en vente une prise USB à moins de 10 euros qui dispose de deux ports USB pour recharger vos appareils et utiliser la prise en même temps.

La technologie fait partie de notre quotidien depuis plusieurs années, et nous avons de plus en plus d’appareils électroniques. Le téléphone portable nous accompagne partout, et de plus en plus de personnes portent aussi toujours leur smartwatch ou leur bracelet connecté.

La tablette est l’appareil préféré de beaucoup pour la consommation de contenu multimédia, et l’ordinateur portable est indispensable pour le télétravail ou les études. A cela, il faut ajouter les accessoires, parmi lesquels se démarquent les écouteurs sans fil ou les souris et claviers sans fil.

Tous ces appareils ont un point commun : Ils fonctionnent avec des piles et il est nécessaire de les brancher périodiquement sur le courant pour pouvoir les utiliser.

Le problème est que les prises dans notre maison sont limitées, nous sommes donc obligés d’inonder la maison de multiprises si nous ne voulons pas passer notre vie à brancher et débrancher des câbles et des chargeurs.

Les prises de contrôle de consommation peuvent vous aider à économiser beaucoup sur votre facture. Ce sont quelques-uns des meilleurs que vous puissiez trouver.

La solution à ce problème est des prises USB comme celle que Lidl vient de sortir. Ils ont des ports USB pour charger les appareils, laissant la prise libre pour un autre appareil, comme une lampe ou le chargeur d’un ordinateur portable.

La prise USB Lidl est en vente pour seulement 8,99 euros et vous facilitera grandement la vie. En plus de la prise de courant conventionnelle, Il dispose de deux ports USB avec un courant de sortie total de 2,8A. Grâce à cela, par exemple, vous pouvez recharger votre téléphone portable et votre smartwatch tout en branchant un appareil électroménager sur la prise.

Cette prise de Lidl avec deux ports USB il est installé au mur et mesure 8 x 8 x 3,9 cm. Il est livré avec les ancrages nécessaires à l’installation et avec les instructions d’utilisation.

Vous êtes arrivé en retard ? Si le produit est déjà en rupture de stock dans le bazar en ligne Lidl, ne vous inquiétez pas car sur Amazon Espagne vous pouvez trouver autres voleurs et prises USB bon marché pour votre maison:

Prise USB 4 en 1 Tessan Thief, 2 prises et 2 USB pour 13,99 euros. Fiche voleur Lencent avec 3 USB et un USB type C pour 14,99 euros. Prise USB multiple Guukin : 2 prises secteur, 4 ports UBS et veilleuse pour 19,99 euros. Pack de 2 prises murales de type Schuko avec 2 ports USB 2.4A pour 24,64 euros.

Si après avoir vu et évalué les autres options disponibles, vous préférez le modèle Lidl, vous pouvez attendre que la chaîne allemande le remette en vente.

Vous pouvez également trouver d’autres façons créatives d’organiser vos câbles avec ces multiprises et prises non conventionnelles.

