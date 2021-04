Oubliez le MCU, Anthony Mackie explique pourquoi HGTV est le vrai rêve

D’ACCORD. Nous vous voyons, Anthony Mackie, et nous respectons et comprenons vos rêves! Apparemment, en plus d’être un acteur talentueux et une véritable star de l’action, Mackie est également un charpentier expérimenté qui aime tout ce qui concerne la construction, la conception et la rénovation. Et, il n’est pas du tout seul dans ce cas. Il y a des millions de personnes comme lui, moi y compris, qui aiment passer leurs jours et leurs nuits à écouter des émissions HGTV comme Love it or List it, Home Town et Property Brothers.