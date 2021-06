Oubliez le nettoyage des vitres : ce robot Cecotec le fait pour vous et est en vente 129 euros | La technologie

in

Si nettoyer les vitres n’est pas votre truc, ce robot Cecotec est fait pour vous. Il nettoie les vitres de toute la maison sans que vous ayez à faire le moindre effort et est en vente pour seulement 129 euros.

Le nettoyage des vitres est l’une des tâches ménagères les plus détestées pour de nombreuses personnes. Enlever la saleté des vitres, miroirs et autres surfaces vitrées demande une certaine habileté, car il est très facile d’obtenir des traces de gouttes ou de zones où nous avons essuyé, sans compter que tout finit par éclabousser d’eau.

Si vous voulez oublier une bonne fois pour toutes ces tâches ménagères ennuyeuses, faites attention car cette offre vous intéresse. Ce robot nettoyeur de vitres de Cecotec rend automatiquement la vitre brillante dans toute la maison et sans que vous ayez à faire aucun effort. Maintenant, il est en vente et vous pouvez l’acheter pour seulement 129 euros.

On parle de Conga WinDroid 870, le robot lave vitre le plus vendu de Cecotec. C’est un appareil intelligent qui nettoie et sèche le verre dans toute la maison pour vous. Il peut être utilisé sur tous types de surfaces vitrées ou lisses quelle que soit leur taille ou leur épaisseur, telles que fenêtres, portes, cloisons ou carrelages.

Robot lave vitres qui nettoie et sèche automatiquement le verre et les surfaces lisses. Il offre une puissance d’aspiration de 80 W, dispose de trois programmes et sa vitesse de nettoyage est de 4 minutes par mètre carré.

Le robot dispose de trois programmes de nettoyage automatiques pour nettoyer et sécher les vitres. De plus, pour éliminer même les saletés les plus tenaces, il dispose d’un bouton Twice qui permet à l’appareil d’essuyer la surface deux fois de suite. Pour que vous puissiez le manipuler confortablement, ce robot lave vitres comprend une télécommande dans laquelle vous pouvez sélectionner le programme de nettoyage souhaité.

Conga WinDroid 870 calcule l’itinéraire de nettoyage le plus approprié à l’aide de l’intelligence artificielle. Il est capable de détecter les limites de la fenêtre et de nettoyer complètement la surface en suivant le chemin optimal. Il a une puissance d’aspiration de 80 W et sa vitesse de nettoyage est de 4 minutes par mètre carré, ainsi les verres seront resplendissants en un rien de temps.

De plus, pour garantir la sécurité pendant le fonctionnement, il dispose d’une alimentation sans coupure qui l’empêche de tomber au sol en cas de panne de courant, il est équipé de capteurs pour détecter les obstacles et les cadres et il dispose d’une corde de sécurité super résistante.

Après la commande, Cecotec vous enverra le robot lave vitres sous 24 à 72h ouvrées avec des frais de port totalement offerts. La marque prévient qu’il y a peu d’unités, il vaut donc mieux se dépêcher si vous voulez l’acheter avant qu’il ne soit épuisé.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.