Oubliez le OnePlus 9 – Realme GT devient mondial avec un prix étonnamment bas

Le Realme GT 5G, annoncé en Chine en mars, a enfin fait ses débuts mondiaux. Il offre presque toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un téléphone Android phare en 2021, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 888, une connectivité 5G et un écran AMOLED 120 Hz. Ce qui le distingue cependant de la concurrence, c’est son prix agressif.

Le Realme GT sera disponible pour un prix de départ de seulement 369 € pour la version 8 Go/128 Go du 21 au 25 juin sur AliExpress. Il est disponible en trois couleurs : Dashing Blue, Racing Yellow et Dashing Silver. Le prix régulier du téléphone a été fixé à 449 € en Europe, ce qui reste bien inférieur aux meilleurs téléphones Android de Samsung, OnePlus et Xiaomi.

Le “tueur phare” de Realme arbore un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile impressionnant de 360 ​​Hz. Il a le chipset Snapdragon 888 sous le capot, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le téléphone dispose d’un système de caméra à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Bien que le Realme GT ne prenne pas en charge l’enregistrement vidéo 8K, il peut enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 60 ips. Le Realme GT dispose également d’un lecteur optique d’empreintes digitales intégré à l’écran, d’une prise casque 3,5 mm et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Il exécute Realme UI 2.0, basé sur Android 11.