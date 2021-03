Oubliez le OnePlus Nord – POCO X3 Pro fait ses débuts en Inde pour 18999 ₹ (260 $)

POCO a finalement présenté le successeur tant attendu du POCO F1 lors d’un événement de lancement mondial la semaine dernière. Comme son prédécesseur, le POCO X3 Pro offre une valeur fantastique et regorge de fonctionnalités. Juste une semaine après ses débuts mondiaux, le téléphone a maintenant été lancé en Inde.

Le POCO X3 Pro est alimenté par le chipset Snapdragon 860 de Qualcomm, qui est essentiellement une version peaufinée du Snapdragon 855. Il a été associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.1. Comme les meilleurs téléphones de Xiaomi, le POCO X3 Pro arbore un écran FHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie DynamicSwitch.

À l’arrière du POCO X3 Pro se trouve une matrice de quatre caméras comprenant un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Garder les lumières allumées est une grande batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le successeur du POCO F1 comprend également un blaster infrarouge, deux haut-parleurs, la certification Hi-Res Audio, une protection contre les éclaboussures IP53, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et une caméra selfie 20MP. Sur le plan logiciel, le X3 Pro sera livré avec MIUI 12 basé sur Android 11.

Le POCO X3 Pro sera mis en vente en Inde à partir du 6 avril via Flipkart. Alors que la version 6 Go / 128 Go du téléphone sera vendue au prix de 18 999 ₹ (260 $), la version 8 Go / 256 Go est au prix de 20 999 ₹ (287 $). Outre les meilleurs téléphones Android bon marché de Samsung et OnePlus, le POCO X3 Pro affrontera également le populaire Mi 10i de Xiaomi dans le pays.

