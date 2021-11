Oubliez le Pixel 6 Pro – le design OnePlus 10 Pro vient de fuir en totalité

Après nous avoir donné un « premier aperçu » du OnePlus 10 Pro la semaine dernière, Onleaks et Zouton se sont à nouveau associés pour publier plus de rendus et une vidéo à 360 degrés présentant la « version finale probable » du prochain produit phare de OnePlus.

Les rendus suggèrent que le OnePlus 10 Pro ressemblera assez au OnePlus 9 Pro de face. Il aura un écran incurvé avec une seule découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Au dos du téléphone se trouvera une grande bosse de caméra rectangulaire abritant un total de trois capteurs.

Le téléphone semble également avoir un fond arrondi et un sommet plat. Alors que le côté droit du téléphone a un curseur d’alerte et le bouton d’alimentation, les boutons de contrôle du volume sont sur la gauche.

Malheureusement, les spécifications clés du OnePlus 10 n’ont pas encore été entièrement révélées. Les rumeurs suggèrent que le prochain produit phare de OnePlus comportera un écran de 6,7 pouces avec un grand format de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le produit phare de 2022 devrait également être le premier téléphone de la société à prendre en charge la charge filaire de 125 W. Selon les rumeurs, plusieurs autres appareils phares des marques sœurs de OnePlus, OPPO et Realme, prendraient également en charge la charge de 125 W. Les meilleurs téléphones Android actuels de OnePlus atteignent 65 W.

Le OnePlus 10 Pro sera probablement lancé au début de 2022, aux côtés du OnePlus 10 vanille.

