Oubliez le professeur Layton et Phoenix Wright, Switch obtient son propre “détective des fesses”

Image : Netflix

Oshiri Tantei n’est peut-être pas un nom familier en occident, mais au Japon, ce personnage inhabituel a joué dans un large éventail de livres et d’émissions de télévision depuis sa création en 2012, et est une gracieuseté de Yoko Tanaka (écrivain) et Masahide Fukasawa (illustrateur), un duo connu professionnellement sous le nom de « Troll ».

Selon GTV Japan, Oshiri Tantei est un « détective qualifié [and] bon monsieur. Il aime aussi manger des patates douces. Chaque fois qu’il y a des problèmes, il est là pour répondre à l’appel avec son célèbre slogan « Je sens les problèmes ! » » Si tout cela semble étrangement familier, il convient de noter que la série a été localisée sous le nom détective bout à bout dans l’ouest, et est disponible sur Netflix en Amérique du Nord.

Pourquoi on vous dit tout ça ? Eh bien, Nippon Columbia vient d’annoncer qu’elle apporte Oshiri Tantei : Pupu Mirai no Meitantei Toujou ! pour Switch le 4 novembre. Comme vous pouvez vous y attendre, il n’est confirmé que pour le Japon et coûtera 6 380 yens – cependant, la version Netflix susmentionnée pourrait signifier que nous pouvons également le voir ici.

Voici quelques relations publiques (merci, Gematsu) :

Oshiri Tantei : Pupu Mirai no Meitantei Toujou ! présente une histoire originale du jeu supervisée par l’auteur original. Dans cette histoire passionnante et palpitante, le joueur incarne un apprenti au bureau d’Oshiri Tantei et résout des cas difficiles aux côtés d’Oshiri Tantei, de son assistant Brown et de la police de Wankoro. Aventure photologique : résolvez des mystères en prenant des photos et en recueillant des informations Oshiri Tantei : Pupu Mirai no Meitantei Toujou ! comprend de nombreuses scènes dans lesquelles les joueurs doivent résoudre des mystères en prenant des photos. Utilisez des photographies pour faire des déductions telles que la recherche de preuves sur le vaste terrain ou le jalonnement de la scène de crime et la prise de photographies de la scène de crime concluante. La caméra est également utilisée pour une variété d’autres domaines. Une variété de jeux de labyrinthe de style mini-jeu

Alors que vous essayez de découvrir la vérité sur chaque cas, les jeux de labyrinthe populaires des livres pour enfants originaux se produiront, à travers lesquels vous pourrez traquer le coupable. Dans ces jeux, vous contrôlez le personnage du joueur avec les commandes intuitives d’un jeu d’action tout en utilisant diverses astuces pour traquer le coupable.