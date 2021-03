Oubliez le Snyder Cut et regardez simplement cette scène post-crédits – c’est incroyable – .

Justice League de Zack Snyder est disponible sur HBO Max en ce moment sur tous les marchés où HBO est disponible. Si vous avez quatre heures à perdre, le Coupe Snyder est bien meilleur que l’original, et il devrait être canon dans le DCEU; c’est pour moi du moins. C’est le genre d’histoire sur laquelle Warner Bros. devrait envisager de s’appuyer s’il veut avoir une chance de rivaliser avec le MCU et les Avengers. Peut-être abandonner le rapport d’aspect ennuyeux de 4: 3 pour la suite et le garder plus court si vous voulez qu’il soit présenté en première dans les salles de cinéma. En plus de tout cela, le Coupe Snyder a déjà un grand cliffhanger en place pour un Ligue de justice 2 film, grâce à cette scène massive de «post-crédits».

Je dis «scène post-crédits» ici uniquement parce que ce genre de cliffhanger serait attendu pour un tag à la fin du générique. Coupe Snyder n’a pas de scène post-crédits réelle. Au lieu de cela, il contient un épilogue d’environ 30 minutes qui nous donne un aperçu de ce qui se passe après les événements du film. Plus intéressante est la seconde moitié de l’épilogue, qui présente officiellement un nouveau super-héros – mais pas avant de montrer au public un avenir incroyablement sombre. C’est ça Knightmare futur qui ferait un grand Ligue de justice tracer sur la route.

Le film se termine avec l’arrivée de Martian Manhunter dans la Ligue, ce qui n’est guère une surprise pour les fans de DC Comics qui connaissent l’histoire. Nous voyons Bruce Wayne (Ben Affleck) se réveiller du cauchemar pour voir une créature inhabituelle voler à travers le lac. Le Martien se présente et explique ses plans. Le public sait maintenant que le Martien est joué par Harry Lennix, qui est apparu dans les précédents films du DCEU en tant que General Swanwick. Nous avons également vu le général plus tôt dans le film.

Mais c’est la partie cauchemar qui se démarque ici. Nous voyons Batman dans un décor post-apocalyptique qui ressemble beaucoup au réalité que nous avons vue pour la dernière fois Batman v Superman: l’aube de la justice. C’est un avenir où Batman combat Superman (Henry Cavill), plutôt que de travailler avec lui et la Ligue. Voici un rappel de cela Knightmare scène:

Les alliés de Batman sont encore plus intéressants qui forment une autre sorte de ligue. C’est une confusion entre la Justice League et la Suicide Squad. Une Ligue Suicide, si vous voulez.

Nous voyons que Mera (Amber Heard) remplace Aquaman (Jason Momoa), qui est soit gravement blessé, soit mort. Wonder Woman (Gal Gadot) n’est pas non plus dans le groupe, mais Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) sont toujours en vie. C’est à ce moment-là que nous apprenons que Deathstroke (Joe Manganiello), qui vient d’être présenté dans les scènes précédentes lors de cet épilogue prolongé «post-crédits», travaille avec la Justice League selon un plan spécifique. Plus important encore, c’est à ce moment que nous voyons le Joker de Jared Leto faire son apparition. Leto a joué cette version de Joker dans Suicide Squad.

Nous apprenons qu’ils essaient tous d’éviter Superman, qui apparaît plus tard dans la scène. Le dialogue entre Batman et Joker est ce qui rend tout si excitant. En quelques lignes, on nous dit que c’est Bruce Wayne, la personne responsable de ce qui s’est passé avec le monde. Lois Lane est décédée à un moment donné dans le passé, ce qui aurait pu permettre à Darkseid de laver le cerveau de Superman. Nous savons que Darkseid vient sur Terre pour retrouver l’accès à l’équation anti-vie qu’il avait perdue il y a toutes ces années.

On nous dit également que Harley Quinn est décédée hors écran à un moment donné plus tôt et qu’elle est morte dans les bras de Batman. Si ce n’était pas déjà clair de leur environnement, cet échange Batman-Joker suffit à transmettre la gravité de la situation. Batman et Joker sont des ennemis jurés qui n’aimeraient rien de plus que de s’entre-tuer sur place. Mais ils savent tous les deux qu’ils ont un rôle à jouer dans cette mission finale qui pourrait rétablir l’ordre dans le monde. Le fait que Harley Quinn soit mort dans les bras de Wayne est une autre indication que cette alliance Justice League-Suicide Squad se bat peut-être côte à côte depuis un certain temps. Cela doit être une scène déchirante et quelque chose que les fans aimeraient voir dans une suite. Vaincre Superman et Darkseid avec tous ses sbires nécessite probablement toute l’aide que la Justice League peut obtenir.

On ne sait pas quel est leur plan, mais ils pensent qu’ils pourraient peut-être annuler les événements récents. Le tout n’est pas seulement quelque chose que Snyder a tiré simplement parce qu’il pouvait le faire. Vautour explique que le réalisateur a dit que cet avenir était censé se produire dans un Ligue de justice suite. C’aurait été Flash qui voyagerait dans le temps, sauverait Lois Lane et réparerait tout.

Je ne sais pas pour toi, mais c’est le genre de Ligue de justice suite que je regarderais. Si vous n’avez pas le temps ou la volonté de vous occuper de l’ensemble Coupe Snyder, la seule chose que vous devez regarder est la dernière demi-heure où toute cette action se déroule.

