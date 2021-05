Oubliez le stock de Tesla. L’EV «Gold Rush» est en cuivre. ⋆ 10z viral

Taille du texte

Le cuivre est le moyen de jouer le boom des véhicules électriques, selon un David Einhorn.

Il y a beaucoup d’argent à gagner dans les véhicules électriques, mais pas dans les stocks de fabricants de véhicules électriques tels que

Tesla,

selon David Einhorn, gestionnaire de fonds spéculatifs de Greenlight Capital.

Einhorn a présenté mercredi à la Sohn Investment Conference. Sa manière préférée de jouer le boom EV est à travers le cuivre. Dans un tweet envoyé par les organisateurs de la conférence, Einhorn a expliqué: «Achetez du cuivre. Les véhicules électriques ont [four times] la teneur en cuivre de [gas-powered] Véhicules. Les chargeurs, les panneaux solaires et l’énergie éolienne nécessitent tous beaucoup de cuivre, et Goldman prédit 5 [million] tonnes de croissance de la demande d’ici 2029. »

Le monde utilise environ 25 millions de tonnes de cuivre par an. L’augmentation, selon que Einhorn prenait environ des tonnes métriques ou courtes, est d’environ 16% à 20% de la demande totale. Cela équivaut à une croissance annuelle moyenne de la demande d’environ 2% par an.

Cela s’ajouterait à la croissance de la demande régulière de cuivre, qui se retrouve dans tout, des voitures aux bâtiments commerciaux en passant par les ordinateurs et les maisons. C’est le principal conducteur d’électricité au monde. La demande de cuivre a augmenté d’environ 4% par an en moyenne au cours des 10 dernières années.

Une croissance plus rapide qu’historique peut entraîner une hausse des prix des produits de base. Cela peut également signifier des bénéfices élevés pour les producteurs de cuivre par rapport à leur propre histoire.

Le véhicule d’investissement EV préféré d’Einhorn est

Ressources Teck

(ticker: TECK), qui extrait le cuivre et d’autres métaux. L’action se négocie pour environ 11 fois les bénéfices estimés de 2021 et est en hausse d’environ 32% depuis le début de l’année, mieux que les gains comparables du

S&P 500

et

Moyenne industrielle Dow Jones.

La hausse des prix du cuivre fait partie de la surperformance de ce titre. Le cuivre a grimpé d’environ 33% depuis le début de l’année, plaçant les prix à des niveaux jamais vus au cours de la dernière décennie.

Einhorn est peut-être mieux connu pour son appel baissier sur Lehman Brothers avant la crise financière de 2008-09. Sa prise actuelle est intéressante, mais pas à cause de son point de vue sur les actions des fabricants de véhicules électriques. Il est plus un investisseur traditionnel de valeur et a eu des difficultés avec les évaluations EV dans le passé. Les paris baissiers sur l’action Tesla (TSLA) ont nui à la performance de Greenlight dans un passé récent.

L’action Teck est en hausse de 0,7% jeudi dernier, tandis que les actions Tesla sont restées stables. L’action Tesla a chuté d’environ 16% depuis le début de l’année, après avoir augmenté de plus de 740% en 2020.

