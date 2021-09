Oubliez les actions GME : achetez plutôt ces cinq actions

GameStop (NYSE :GME) reste très populaire auprès de la foule Reddit. L’action GME est actuellement la quatrième action la plus commentée sur le subreddit WallStreetBets.

Source : Shutterstock / mundissima

C’est aussi incroyablement volatile.

Au moment où j’écris ces lignes, l’action GME est en hausse de 1,112% depuis le début de l’année, mais n’a augmenté que de 8% au cours des six derniers mois. En conséquence, quiconque a acheté à ses plus hauts sommets début juin est assis sur des pertes non réalisées de 31%.

Vous pouvez acheter une action de GME qui génère 86,1 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) sur 12 mois glissants (TTM), ou vous pouvez acheter ces cinq actions pour le même prix et générer 10 fois le flux de trésorerie disponible.

C’est à vous.

L’achat de 60 $ au lieu de l’action GME

Comcast (NASDAQ :CMCSA) est la première des cinq actions à acheter à la place de GME. Il se négocie actuellement autour de 61 $ et génère 13,9 milliards de dollars en TTM FCF. En supposant que GameStop a 76,8 millions d’actions en circulation, il a un TTM FCF de 1,12 $ par action. Comcast a 3,03 $ TTM FCF par action sur la base de 4,59 milliards d’actions en circulation.

En termes d’actualités, l’annonce par Comcast à la mi-août de son partenariat avec ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) pour créer un service de streaming européen appelé SkyShowtime qui rassemble plusieurs bibliothèques de télévision et de cinéma différentes.

Prévu pour être lancé en 2022, il comptera plus de 10 000 heures de contenu, ce qui en fera une force redoutable du streaming européen. L’action ViacomCBS a bondi de plus de 5% aux nouvelles.

La joint-venture a du sens pour les deux parties.

L’achat de 50 $

Acushnet (NYSE :LE GOLF) est la deuxième des cinq actions à acheter à la place de GME. Il se négocie actuellement autour de 50 $ et génère 391,0 millions de dollars en TTM FCF. Acushnet a 73,91 millions d’actions en circulation pour 5,29 $ TTM FCF par action. Il se négocie à 9,5x TTM FCF contre 185,7x TTM FCF pour GameStop.

Le golf, le jeu, et non le symbole, est devenu populaire pendant la pandémie comme moyen de sortir tout en se distanciant socialement. Acushnet a profité de ce regain d’intérêt. Elle fabrique des équipements de golf, des balles de golf et des vêtements de golf sous la marque Titleist et des vêtements et chaussures de golf sous la marque FootJoy.

Grâce à des taux de participation plus élevés, Acushnet a pu réduire son niveau d’endettement d’un ratio de levier financier de 2,3x au deuxième trimestre 2020, au début de la pandémie, à 0,7x à la fin du deuxième trimestre 2021. C’est un revirement incroyable.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que l’action GOLF affiche un rendement total sur un an de 43,9%. Acushnet vous offre une représentation du secteur de la consommation cyclique pour accompagner la contribution de Comcast au secteur des services de communication.

L’achat de 40 $ au lieu de l’action GME

Soins personnels Edgewell (NYSE :CPE) est le troisième des cinq actions à acheter à la place de GME. Il se négocie actuellement autour de 41 $ et génère 215,0 millions de dollars en TTM FCF. Edgewell a 54,36 millions d’actions en circulation pour 3,96 $ TTM FCF par action. Il se négocie à 10,4x TTM FCF contre 185,7x TTM FCF pour GameStop.

Edgewell est surtout connu pour ses marques de rasage Schick et Edge, ses soins solaires Hawaiian Tropic et ses produits d’hygiène féminine Playtex.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les ventes et les bénéfices ont augmenté de 5,7% et 209,1%, respectivement, au cours des mêmes neuf mois en 2020. Il n’y a donc pas de croissance massive en haut, mais ça se passe bien en bas. .

C’est un titre défensif de consommation qui mérite d’être considéré pour votre portefeuille.

L’achat de 30 $

L’avant-dernière sélection d’actions dans mon groupe de cinq, Cricut (NASDAQ :CRCT), se négocie actuellement autour de 32 $ et génère 53,27 millions de dollars en TTM FCF. Cricut a 222,23 millions d’actions en circulation pour 0,24 $ TTM FCF par action. Il se négocie à 133,3x TTM FCF contre 185,7x TTM FCF pour GameStop.

Je n’avais pas entendu parler de Cricut avant de faire cet exercice. Apparemment, il a surfé sur la vague artisanale qui a surgi à la suite de la pandémie. À la mi-août, il a annoncé son 10e trimestre rentable consécutif, tandis que les revenus ont augmenté de 42% par rapport au deuxième trimestre 2020 et que les abonnés payants ont bondi de 77% à 1,8 million.

« Nous avons lancé avec succès deux nouvelles machines connectées, une nouvelle gamme de matériaux intelligents, ajouté de nouvelles fonctionnalités à notre plate-forme logicielle et enregistré une forte croissance sur nos principaux marchés internationaux », a déclaré le PDG Ashish Arora dans son communiqué de presse du deuxième trimestre 2021.

À mesure que les marges brutes augmentent, la rentabilité globale et les flux de trésorerie disponibles de Cricut augmenteront également. En conséquence, c’est l’achat le plus intéressant des cinq, à mon avis.

L’achat de 20 $ au lieu de l’action GME

Le stock final dans mon groupe de cinq est Tronox Holdings (NYSE :TROX), une entreprise qui extrait, fabrique et vend du dioxyde de titane (TiO2), qui est utilisé pour les peintures et les revêtements.

Il se négocie actuellement autour de 21 $ et génère 397,0 millions de dollars en TTM FCF. Il a 143,64 millions d’actions en circulation pour 2,76 $ TTM FCF par action. Il se négocie à 7,6x TTM FCF contre 185,7x TTM FCF pour GameStop.

L’entreprise a connu une solide performance au cours de la dernière année. Depuis le début de l’année jusqu’au 7 septembre, il est en hausse de 43 % et de près de 124 % au cours de la dernière année.

Tronox a enregistré un chiffre d’affaires record de 927 millions de dollars à la fin du mois de juillet en raison de la hausse des prix de vente moyens du TiO2 et du zircon. Au deuxième trimestre 2021, il a généré un FCF record de 150 millions de dollars.

L’entreprise estime qu’elle est encore au début du cycle et que la demande reste très forte. Représentant le secteur des matériaux de base, Tronox est une manière intéressante de jouer le marché de l’habitation.

La ligne de fond

En additionnant les cinq cours des actions, j’obtiens 205 $, environ 3 $ de moins que GME. En additionnant le TTM FCF des cinq, j’obtiens 15,28 $ par action, soit près de 14x le TTM FCF de GameStop par action.

GameStop est peut-être l’action à acheter pour impressionner vos amis Reddit, mais vous pouvez faire beaucoup mieux en étalant un peu plus vos paris sans sacrifier la qualité de l’investissement.

L’investisseur avisé empruntera le chemin le moins fréquenté pour tirer profit de ses investissements.

Est-ce vous?

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.