Oubliez les Airtags d’Apple, cette alternative fonctionne sur Android et iOS, c’est aussi moins cher | La technologie

N’oubliez jamais votre portefeuille ou vos clés avec ce localisateur Bluetooth Chipolo.

Un produit aussi curieux que l’AirTag d’Apple connaît un certain succès auprès des utilisateurs d’iPhone. C’est un produit bon marché, qui vous permet de suivre tout ce à quoi vous l’ajoutez et dans lequel tous les iPhone du monde agissent également comme des balises pour le trouver.

Bien qu’il existe d’autres options, en particulier pour les utilisateurs d’Android, une qui est compatible à la fois avec Android et iPhone est Chipolo un. Ce petit localisateur que vous pouvez utiliser comme porte-clés est désormais en vente au prix de 24,90 euros.

Tag pour rechercher des produits perdus avec Bluetooth et résistant à l’eau. Il est compatible avec Android et avec la “Recherche” d’iOS. Il a une batterie de 2 ans, un bip indicatif et une portée de recherche de 10 mètres.

Il a une application totalement en espagnol pour iPhone, iPad et Apple Watch et pour Android. De cette façon, peu importe le mobile que vous utilisez, ou même si vous en utilisez plusieurs.

C’est l’une des meilleures alternatives aux AirTags (qui existent) parce qu’il est compatible avec les deux plateformes, mais aussi parce qu’il est moins cher, plus petit et que sa batterie dure deux fois plus longtemps.

Chipolo One est un Localisateur Bluetooth, parfait à ajouter à vos clés, portefeuille, sac à dos, valise… Tout produit que vous pouvez imaginer et que vous pourriez perdre.

L’application enregistre en permanence où il se trouve, au cas où à un moment donné la connexion entre le mobile et Chipolo serait perdue. De cette façon, vous pouvez revenir sur vos pas et le retrouver avec son application. Si vous êtes proche, vous pouvez envoyer un bip pour le trouver rapidement.

Si vous n’avez pas d’iPhone, ce sont les meilleures balises de positionnement pour trouver vos clés, votre portefeuille, votre sac à dos ou tout autre produit où vous les mettez.

Il est également capable de vous envoyer des alertes via des notifications lorsque vous quittez vos pagers, par exemple lorsque vous laissez vos clés, votre sac à main ou votre portefeuille. Il a même un format communautaire, dans lequel d’autres utilisateurs de Chipolo peuvent jouer le rôle de localisateurs.

Maintenant que les AirTags ne sont plus en vente, c’est le bon moment pour se procurer un de ces Chipolo One. Il est disponible en six couleurs et pour seulement 24,90 euros.

