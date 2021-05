Oubliez les contrats intelligents Dogecoin. La plate-forme d’Algorand pour les dApps est meilleure.

Le crash de la crypto-monnaie que j’ai mentionné il n’y a pas longtemps pourrait enfin être là. Au moment d’écrire ces lignes, Ethereum (CCC:ETC-USD) est en baisse de 16,8% la semaine dernière, tandis que Bitcoin (CCC:BTC-USD) est en baisse de 23%. Tout cela à cause des tweets d’un PDG milliardaire – Elon Musk – qui s’est rendu compte que BTC n’était pas si «propre» après tout.

Source: Wit Olszewski

Les tweets de Musk semblaient nous avoir poussés au-delà du «pic des attentes gonflées» et carrément dans le «creux de la désillusion», alors que les médias se tournent vers les cryptos et que l’attention du monde entier se concentre sur la convivialité et l’utilité des produits basés sur la cryptographie.

Mais la spéculation rampante continue. Aujourd’hui, le monde de la crypto est en effervescence avec la possibilité de Dogecoin (CCC:DOGE-USD) contrats intelligents.

Alors que DOGE a commencé comme une blague, apporter des contrats intelligents à la plate-forme Dogecoin le rendrait intrinsèquement utile, et les spéculateurs pensent qu’il pourrait catapulter Doge de la même manière que les contrats intelligents ont catapulté Ether.

Oui. Ce ne sera probablement pas le cas.

Contrats intelligents Dogecoin: nous avons déjà été ici

OK, vous pensez probablement que je suis un ours crypto, et que c’est le début d’une longue diatribe contre toutes les altcoins… Loin de là. Je suis un grand partisan de l’innovation et des crypto-monnaies – blockchain en particulier – représentent certaines des innovations les plus prometteuses de notre temps.

Tout comme Internet avant lui, la blockchain va fondamentalement remodeler le monde.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais à long terme, je suis très, très optimiste sur les crypto-monnaies.

Cela dit, nous commençons à voir la bulle de crypto-monnaie sans fondement atteindre sa conclusion naturelle – se terminant de la même manière que la bulle Internet de 2000 s’est terminée … avec un énorme crash.

Et en 2018, les développeurs de Dogecoin ont dévoilé une nouvelle démo prometteuse, qui permettrait à Dogecoin de se connecter au pont Ethereum, appelé «Dogethereum». Fait avec succès, Dogethereum permettrait à Dogecoin de rivaliser dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), et sa blockchain pourrait être utilisée pour la création de toutes sortes d’applications décentralisées (dApps). Cependant, Dogethereum n’a jamais avancé, car le prix de l’Ether (qui a financé le développement de Dogethereum) a chuté. Dogethereum a été reporté indéfiniment.

Maintenant que nous sommes au bord d’un autre crash de crypto-monnaie, les rumeurs sont de retour.

DApps: plus grand, meilleur et déjà là

Cela dit, j’adore l’idée des applications décentralisées… Les dApps sont des applications logicielles construites sur la blockchain. Cela peut être n’importe quelle application. Une application multimédia vidéo, comme YouTube. Une application conducteur-pilote, comme Uber. Une application de diffusion de musique, comme Spotify.

Le lien central est que ces applications sont codées sur la blockchain – et par conséquent, il n’y a pas d’autorité centrale qui «exécute» l’application et gagne de l’argent grâce à l’application, que ce soit via des ventes d’abonnements ou des publicités numériques. En supprimant cette autorité centrale, les dApps créent une nouvelle génération d’applications logicielles vraiment gratuites.

Souvent, ces dApps ont des crypto-monnaies sous-jacentes qui sont utilisées comme une forme de monnaie intégrée à l’application dans les dApps, ou un jeton d’incitation pour les développeurs d’applications et les participants à la blockchain.

La valeur appréciable de ces cryptos représente la valeur économique de la dApp, c’est-à-dire qu’au lieu que les fabricants d’applications gagnent de l’argent grâce aux ventes d’annonces numériques, ils gagnent de l’argent en possédant la crypto-monnaie de la dApp, qui prend de la valeur à mesure que de plus en plus de gens utilisent la dApp.

Je crois fermement que les dApps vont tout perturber. Le futur YouTube sera une dApp. Le futur Uber sera un dApp. Le futur Spotify sera un dApp.

La plupart, sinon la totalité, des applications à l’avenir seront des dApps.

Il y a quelques cryptos que j’aime dans cet espace en ce moment. Celui qui est actuellement sur mon radar est Algorand (CCC:ALGO-USD) – une blockchain «Pure-Proof-of-Stake» (PPos) conçue par Silvio Micali, un expert en cryptographie lauréat du prix Turing.

Créer une plate-forme «pure» pour les dApps n’est pas une question simple – les réseaux blockchain doivent avoir un niveau élevé d’évolutivité, de sécurité et de décentralisation. Il n’y a pas trop de plates-formes qui peuvent prétendre avoir les trois à égalité, mais Algorand fait un cas enviable.

Le protocole d’Algorand est composé de deux couches – une couche pour exécuter des contrats intelligents capables de «swaps atomiques» (ou trading crypto ultra-rapide peer-to-peer) et une deuxième couche pour exécuter des contrats intelligents qui peuvent alimenter les dApps.

De plus, sa plate-forme est beaucoup plus écologique que les systèmes de preuve de travail (PoW) Bitcoin ou Ethereum. Connu sous le nom de «Pure Proof-of-Stake», il présente un certain nombre d’avantages par rapport aux systèmes basés sur PoW, notamment des frais et des délais de confirmation de transaction beaucoup plus bas. L’entreprise affirme qu’elle est neutre en carbone, ne générant que deux millionièmes de CO2 produit par ses concurrents.

Cela pourrait être un énorme point de friction maintenant que tous les yeux sont rivés sur l’efficacité énergétique des crypto-monnaies.

Conclusion sur Algorand

La plate-forme d’Algorand est conçue pour être rapide, équitable et compte déjà plusieurs développeurs créant des applications décentralisées, y compris des dizaines d’applications actuellement en ligne.

Mais ce n’est pas la seule crypto-monnaie avec preuve de participation, activée par dApp, qui me passionne…

La clé pour devenir riche sur le marché de la cryptographie en ce moment est d’acheter le bonnes crypto-monnaies – les crypto-monnaies les plus avancées technologiquement avec les applications les plus à valeur ajoutée.

Mon équipe et moi travaillons actuellement dur pour trier ces crypto-monnaies potentielles et mettre en évidence les meilleures … les cryptos qui résisteront au crash de crypto-monnaie à venir et en sortiront prêts à monter en flèche 10X, 100X ou 1000X au cours des deux prochaines décennies. . Au cours des semaines et des mois à venir, nous présenterons ces crypto-monnaies à Investisseur en innovation. Mais vous n’avez pas à attendre pour vous inscrire, car nous couvrons actuellement les entreprises les plus hyper-évolutives au sein des mégatendances émergentes les plus fortes au monde. à l’heure actuelle. La blockchain n’est qu’une partie de l’image.

Pour commencer, en savoir plus en cliquant ici.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions innovantes de pointe de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.