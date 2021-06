Oubliez les frais de location avec le modem câble Netgear CM1000 en vente pour 130 $

Si vous utilisez Internet par câble, saviez-vous que votre FAI vous facture réellement l’utilisation du modem câble qu’il vous a fourni ? Le coût a généralement tendance à être des frais qu’ils n’évoquent pas vraiment à moins que vous ne le demandiez. Que vous le sachiez ou non, vous pouvez vous débarrasser de ces frais et, à long terme, économiser de l’argent en achetant votre propre modem câble. Le modem câble Netgear CM1000 est tombé à 129,99 $ chez Amazon aujourd’hui. C’est un rabais de 40 $. C’est également le meilleur prix que nous ayons vu depuis 2019, car l’année dernière, aucune vente réelle n’a été enregistrée sur ce modem câble.

Modem câble Netgear CM1000 DOCSIS 3.1

Compatible avec Comcast, Spectrum, Cox et la plupart des câblodistributeurs. A DOCSIS 3.1 et prend en charge des vitesses Internet jusqu’à 1 Gigabit. Peut également fonctionner avec n’importe quel routeur Wi-Fi. Les frais de location peuvent coûter jusqu’à 170 $ par année, donc cela se paie tout seul.

129,99 $ 170,00 $ 40 $ de rabais

Le CM1000 est un modem câble fantastique conçu pour fonctionner avec une grande variété de fournisseurs de services Internet. Il fonctionne avec Xfinity, Cox, Spectrum, etc. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous devriez vérifier auprès de votre FAI avant de faire l’achat. Inutile de dépenser autant d’argent sur un appareil que vous ne pouvez même pas utiliser, n’est-ce pas ? Ils devraient être en mesure de vous dire si cela fonctionnera.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Et rappelez-vous, si vous êtes assis là à lire ceci en disant “Pourquoi est-ce que j’achèterais ça alors que j’en ai un gratuitement ?” Rien dans la vie n’est gratuit, mon ami. Vérifiez votre facture. Vous payez probablement plus pour votre Internet que vous ne le pensiez. Le coût de ce modem câble est récupéré par votre FAI d’une manière ou d’une autre, généralement par le biais d’une petite redevance de location. Ces frais ne sont peut-être pas élevés, mais ils s’additionnent avec le temps. Non seulement un bon modem câble vous aide à tirer le meilleur parti de votre réseau Internet, mais il peut même s’amortir au fil du temps.

Le CM1000 répond aux normes DOCSIS 3.1 et est rétrocompatible avec les générations précédentes. La technologie DOCSIS 3.1 permet une connexion Internet plus sécurisée, une consommation d’énergie plus efficace et des téléchargements plus rapides dans l’ensemble. Il peut prendre en charge les vitesses Internet Gigabit et comprend un port Ethernet Gigabit pour connecter votre routeur Wi-Fi.

