Oubliez les gains, Twilio change le monde. Achetez TWLO Stock pour un tour à 300 $. | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Twilio crée une plateforme d’engagement client numérique alimentée par l’IA avec des applications infinies et une valeur illimitée

Par Luke Lango, analyste principal des investissements InvestorPlace 7 mai 2021, 17 h 43 HAE 7 mai 2021

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Twilio aujourd’hui?

Twilio (NASDAQ:TWLO) a chuté de plus de 10% après que la société de communication cloud a publié des chiffres du premier trimestre qui, bien que solides, comprenaient un guide faible du deuxième trimestre qui a effrayé les investisseurs.

Source: rafapress / Shutterstock.com

Après la vente, l’action TWLO a plongé de plus de 30% par rapport à ses sommets du début de 2021.

Pourquoi c’est arrivé

Ne vous laissez pas berner par la réaction du cours de l’action TWLO. Les chiffres du premier trimestre de Twilio étaient bons. La croissance de la clientèle a été saine. Les revenus ont augmenté de 62%. Les marges d’exploitation ont considérablement augmenté. Mais le guide du deuxième trimestre appelle à un ralentissement assez important de la croissance des revenus et les marges sont guidées pour se compresser. Ce n’est pas une bonne combinaison, en particulier pour un stock dont le prix est à la perfection comme TWLO à 20X les ventes à terme. La baisse du stock Twilio est apparemment logique.

Est-ce que ça importe?

Nan. Qui se soucie des fluctuations trimestrielles lorsque vous investissez dans une entreprise comme Twilio qui change la façon dont le monde fonctionne? Twilio a commencé comme une plate-forme de communication cloud qui a créé des API de pointe pour alimenter les communications numériques entre les entreprises et les consommateurs. Uber (NYSE:UBER) ou alors DoorDash (NYSE:TIRET) les applications vous envoient un SMS. Ces communications sont alimentées par les API de Twilio. Cette activité en elle-même a un énorme potentiel de croissance à long terme, car toutes les communications passent au canal numérique. Mais Twilio fait bien plus que créer des API pour numériser les communications B2C. Avec Flex, Twilio ajoute de l’intelligence à ses plates-formes et permet aux entreprises de virtualiser l’ensemble de leurs centres d’appels. Avec l’acquisition de Segment, Twilio renforce cette intelligence avec un système d’IA basé sur les données qui peut potentiellement automatiser et optimiser l’ensemble du processus. À long terme, Twilio est un développement d’une solution d’engagement client numérique alimentée par l’IA avec des applications infinies. Le potentiel de hausse de 5 à 10 ans du titre TWLO est énorme.

Prévision du cours de l’action TWLO

L’effondrement récent du secteur de croissance a créé une opportunité d’achat en or dans l’action TWLO. Ce changeur de monde vaut beaucoup plus de 300 $ aujourd’hui. Essayez 450 $. C’est là que nos chiffres indiquent que l’action devrait se négocier aujourd’hui. Ou essayez 480 $. C’est là que les analystes de Wall Street pensent que l’action se négociera dans 12 mois. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de potentiel à la hausse dans l’action TWLO par rapport à ses niveaux actuels de 300 $.

Twilio est le type exact de titres dans lequel nous aimons investir sur le long terme. Une entreprise encore petite, que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, mais qui est assise sur une technologie de rupture dans une mégatendance d’investissement émergente qui redéfinira un jour la façon dont les consommateurs vivent leur vie quotidienne.

Ces «changeurs mondiaux» précoces – comme nous aimons les appeler – représentent des opportunités d’investissement 10X potentielles, et sont le meilleur moyen d’obtenir d’énormes rendements sur le marché boursier.

Le stock TWLO en fait partie. Mais c’est juste un. Nous pensons avoir identifié plus de 40 opportunités potentielles 10X similaires dans des actions technologiques en phase de démarrage et en évolution mondiale – et nous les avons toutes regroupées dans un seul portefeuille d’investissement dans notre plateforme de recherche exclusive de type capital-risque, Investisseur en innovation.

Pour obtenir les noms, les symboles boursiers et les détails commerciaux clés de ces gagnants potentiels 10X, abonnez-vous à Innovation Investor ici.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est l’objectif de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme de titres innovants de mobilité de nouvelle génération de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2021/05/forget-earnings-twilios-changing-the-world-buy-twlo-stock-for-a-ride-to-300/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale