Oubliez les murs de construction, Magic Kingdom a un plan beaucoup plus cool pour sa croisière dans la jungle

L’une des attractions de la journée d’ouverture à la fois à Disneyland et au Magic Kingdom de Walt Disney World était la croisière dans la jungle, et le trajet est resté populaire auprès des clients depuis. Mais en janvier, il a été annoncé que le manège ferait l’objet d’une mise à jour et d’une refonte importantes dans les deux parcs, ce qui changerait l’histoire du manège de manière majeure. On s’attendait alors à ce que le manège annonce une date de fermeture dans un proche avenir afin que ces changements puissent prendre effet, mais étonnamment, il semble que cela ne se produise pas. La mise à jour de Jungle Cruise se produira toujours, mais elle ne nécessitera apparemment pas l’arrêt du trajet. Et le travail a déjà commencé.