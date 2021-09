Oubliez les NFT, Drake investit dans la chaîne de poulet chaud de Dave

in

Crédit photo : poulet chaud de Dave

Drake investit dans la chaîne de restaurants Dave’s Hot Chicken. Voici ce que nous savons.

« J’ai essayé la nourriture et c’était incroyable. Après avoir rencontré les fondateurs et entendu leur histoire, j’ai sauté sur l’opportunité d’investir », a déclaré Drake dans un communiqué. Le rappeur canadien prend une participation minoritaire dans la chaîne Dave’s Hot Chicken, qui compte 22 succursales, principalement en Californie.

La chaîne prévoit d’ouvrir 25 autres succursales d’ici la fin de l’année. Les villes d’expansion incluront Chicago et Houston. L’investissement de Drake attirera l’attention sur la chaîne du poulet, d’autant plus qu’il partage des photos de lui-même en train de manger le poulet sur Instagram.

Drake détiendra moins de 50 % de la société mais fera partie des plus gros investisseurs.

Parmi les autres investisseurs figurent le président des Red Sox de Boston, Tom Werner, et l’acteur Samuel L. Jackson. Selon un rapport de Bloomberg, Dave’s Hot Chicken a enregistré une perte nette d’environ 1,9 million de dollars en 2021, pour un chiffre d’affaires de près de 9,1 millions de dollars.

La direction de Dave’s Hot Chicken affirme que l’entreprise prévoit d’investir plus de 10 millions de dollars pour se développer dans d’autres villes américaines. Leadership a fondé d’autres chaînes de restaurants à succès comme Wetzel’s Pretzels et Blaze Pizza. Dave’s se concentre sur la vente de curseurs de poulet, de frites ondulées et de filets de poulet épicés (ce que mange Drake).

La croissance de la chaîne du poulet est principalement due au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux. Instagram et Twitter sont essentiels pour faire passer le mot à mesure que la chaîne de restaurants se développe. Bloomberg affirme que la société a vendu des droits de franchise pour plus de 500 sites aux États-Unis et au Canada.

Drake n’est pas non plus étranger à l’investissement dans les marques alimentaires. Il a investi dans une marque de thé vert, ouvert un restaurant et participé au lancement de marques de whisky et de champagne. Dave’s Hot Chicken a commencé en 2017 en tant que parking pop-up.

Son emplacement de brique et de mortier à East Hollywood a ouvert quelques mois plus tard. En 2019, les fondateurs ont décroché un accord de franchise pour s’étendre à 22 sites en Californie, à Las Vegas, à Chicago, à Dallas et à Portland.