Oubliez les objectifs d’immunité des troupeaux pour les vaccins Covid-19: des variantes ont fait échouer le terrain, ciblant la vaccination universelle

Les experts, y compris le conseiller médical en chef de l’administration Biden, le Dr Anthony Fauci, avertissent maintenant que se concentrer sur un seuil d’immunité collective (HIT) sera vain pour le contrôle à long terme de Covid-19. D’une part, il y a une hésitation à la vaccination et, d’autre part, il y a la capacité du SRAS CoV-2 à muter en variantes qui lui confèrent une échappée immunitaire et une transmissibilité accrues avec lesquelles il faut compter. En supposant même une couverture vaccinale aussi élevée que 70% – une approximation de la TIH jugée efficace pour les variants d’origine – 30% de la population resterait sensible aux souches en circulation.

Ceci, en laissant de côté les considérations sur les souches «révolutionnaires» et les chiffres d’efficacité des vaccins. En tant que tel, la possibilité que le virus évolue en variantes qui ont une plus grande évasion immunitaire et une transmissibilité encore plus élevée ne peut être ignorée. Ajoutez à cela les chances de variantes avec des caractéristiques similaires originaires de pays à faible taux de vaccination. Une couverture vaccinale insuffisante pourrait alors signifier être piégé dans un cycle d’innovation / redondance de vaccins, alimenté par l’émergence de souches de plus en plus récentes.

Il est donc vital que l’Inde vise la vaccination universelle contre le Covid-19 et réalise la couverture la plus large possible, tout en contribuant aux efforts visant à garantir l’accès aux vaccins pour les pays pauvres. La variante britannique, en circulation dans certains États, dont Delhi, et la variante double mutant (B.1.617) détectée en Inde et dans 15 autres pays ont une transmissibilité élevée; B.1.617 a également de plus grandes capacités d’évasion immunitaire.

Le gouvernement semble avoir déjà laissé tomber le ballon en contrôlant la diffusion des variantes. Insacog – le consortium de laboratoires chargé de l’analyse génomique des variants en circulation dans le pays – a traité des échantillons bien en deçà de ses capacités. Cela signifie que l’Inde n’atteint qu’une petite partie de son objectif en matière de traitement des échantillons pour l’analyse génomique.

Et, selon un récent rapport de ., Insacog avait signalé le double mutant au ministère de la Santé avant le 10 mars, avertissant que les infections pourraient rapidement augmenter dans certaines parties du pays, mais le ministère de la Santé ne semblait pas partager sa préoccupation dans sa déclaration. sur le double mutant. La science doit continuer à informer la politique et tout le monde doit être vacciné afin de minimiser les chances que des personnes non vaccinées favorisent l’évolution virale. Même avec une mortalité de cas réduite et de faibles taux de morbidité grave, un virus très transmissible avec des capacités de fuite immunitaire améliorées peut encore submerger les établissements de santé, entraînant un nombre élevé de décès.

Pour vacciner un grand nombre – voire pour une couverture vaccinale universelle – le Centre et les Etats doivent rendre le vaccin accessible, voire gratuit, pour les sections économiquement les plus faibles. Il existe plusieurs bases de données – des données SECC aux enregistrements RTE EWS et aux comptes Jan-Dhan – qui peuvent être utilisées pour identifier les bénéficiaires; l’allocation de Rs 35 000 crores pour la vaccination en FY22 peut être complétée si nécessaire. La sous-traitance de gros approvisionnements de vaccins qui ont donné de bons résultats dans les essais serait cruciale à cet égard. Le coût ne représenterait qu’une petite fraction du PIB, mais l’exercice pourrait rapporter d’énormes dividendes.

