Oubliez les offres Cyber ​​Monday TV, les offres de projecteurs d’Amazon sont irréelles

Il y a évidemment eu d’innombrables offres télévisées pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday cette année. Mais vous devriez certainement consulter certaines des offres de projecteurs Cyber ​​Monday en 2021 avant de vous engager dans un nouveau téléviseur. Vous pourriez finir par dépenser beaucoup moins d’argent sur un écran beaucoup plus grand !

Les offres de télévision sont toujours hors des charts à cette période de l’année. Par exemple, vous pouvez accrocher un Ensemble TV HD TCL 40 pouces et barre de son avec 48 000 notes 5 étoiles pour seulement 359 $. Ou, si vous cherchez quelque chose de plus grand, le Téléviseur Samsung Q80A QLED 4K 75 pouces a une remise massive de 1 002 $ en ce moment. C’est incroyable pour un téléviseur intelligent 4K aussi populaire ! Ces offres sont vraiment impressionnantes. Mais n’oubliez pas les incroyables projecteurs de cinéma maison !

Des offres TV 4K impressionnantes pour le Cyber ​​Monday

Oui, il existe bien sûr des offres exceptionnelles sur la télévision 4K en ce moment sur Amazon. Les exemples comprennent:

Si vous cherchez un petit modèle à mettre dans votre cuisine ou votre chambre d’amis, un téléviseur est évidemment la solution. Mais quiconque cherche à mettre à niveau un téléviseur dans son salon, son sous-sol ou son cinéma maison devrait plutôt penser à utiliser un projecteur.

Pourquoi s’enfermer dans une certaine taille alors que les projecteurs de cinéma maison sont si polyvalents ? Ils offrent bien plus de valeur que ce que vous n’obtiendrez jamais d’un téléviseur. Et il y a tellement d’offres de projecteurs Cyber ​​Monday sur Amazon en ce moment que vous devriez absolument vérifier.

Offres sur les projecteurs du Cyber ​​Monday 2021

Les prix commencent à seulement 189,99 $ pour le Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7. Auparavant, il se vendait 600 $, il s’agit donc d’une remise vraiment énorme. En fait, c’est tellement une bonne affaire qu’il est difficile de croire que ce n’est pas une erreur !

Bien sûr, un petit projecteur portable comme celui-ci ne remplacera pas un téléviseur 4K.

Si vous cherchez un vrai remplacement de téléviseur, consultez le Projecteur à ultra courte focale JMGO O1. Cela pourrait sérieusement vous épater.

La plupart des projecteurs à focale ultra-courte coûtent des milliers de dollars. Le nouveau JMGO O1 ne coûte pas si cher. Il coûte 900 $ et si vous en obtenez un entre le 25 et le 29 novembre, il ne coûte que 633,99 $. C’est une offre incroyable sur les projecteurs Cyber ​​Monday !

Ce n’est pas un projecteur super haut de gamme, mais il reste remarquablement impressionnant pour un modèle si abordable. Nous avons testé le JMGO O1 nous-mêmes et c’est incroyablement clair pour une unité aussi abordable. C’est aussi beau et compact. De plus, il peut projeter une énorme image de 100 pouces à moins de 30 cm de votre mur ou de votre écran !

Autres bonnes affaires sur les projecteurs de cinéma maison

Si vous voulez vraiment le meilleur du meilleur, nous avons une formidable mise à niveau pour vous. Les Projecteur laser Optoma CinemaX P2 ultra courte focale 4K UHD est un superbe projecteur à courte focale. Ce projecteur est une bête absolue, capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces en dépit d’être placé juste à côté de votre mur. Vous obtiendrez 3 000 lumens de luminosité, un rapport de contraste insensé de 2 000 000:1 et toutes les cloches et sifflets auxquels vous pouvez penser.

Le CinemaX P2 prend en charge la résolution 4K et il est étonnamment visible même lorsque vous n’êtes pas dans l’obscurité. Ce modèle coûte 3 300 $, mais il est de 2 799 $ du 26 au 29 novembre.

Ensuite, vous avez le Projecteur Optoma UHD38 True 4K. Ce modèle populaire de 1 600 $ comprend des fonctionnalités impressionnantes comme un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un mode de jeu amélioré. Il arbore également une luminosité de 4 000 lumens et un rapport de contraste de 1 000 000:1. Vous ne croirez pas à quel point l’image est impressionnante avec ce projecteur de cinéma maison !

Achetez-en un sur Amazon pendant qu’il est à prix réduit et vous ne paierez que 1 399,00 $. C’est 200 $ de rabais sur le prix de détail et cela correspond à la meilleure offre de cette année. Ou, si vous recherchez une option encore plus abordable, le 1 000 $ Projecteur Optoma HD39HDR avec HDR est en baisse à 799 $ en ce moment.

Ce sont deux offres fantastiques sur les projecteurs Cyber ​​Monday.

N’oubliez pas un écran de projection

Il est à noter que vous voudrez probablement un bon écran de projection pour aller avec l’un de ces modèles. Croyez-le ou non, vous pouvez obtenir un écran de 120 pouces aujourd’hui pour seulement 19,95 $ ! Les Écran de projection 120 pouces anti-froissage P-Jing est actuellement en vente à son prix le plus bas jamais enregistré. Ne manquez pas cette offre.

