Oubliez les offres télévisées de la fête du Travail, Amazon propose des projecteurs de cinéma maison à partir de 195 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des offres télévisées vraiment spectaculaires pour la fête du Travail. Sérieusement, nous ne pouvons pas croire à quel point la vente de cette année est impressionnante. Les prix commencent à seulement 169,99 $ pour le téléviseur intelligent le plus vendu sur l’ensemble du site Web d’Amazon. Peux tu croire ça? C’est le Insignia 32 pouces Smart Fire TV édition HDTV, et c’est un téléviseur formidable. Vous pouvez également accrocher un Ensemble TV HD TCL 43 pouces et barre de son avec 46 000 notes 5 étoiles pour seulement 359,98 $. Ou, si vous cherchez quelque chose de plus grand, nous avons exactement ce qu’il vous faut. Les Téléviseur Samsung Q80A QLED 4K 75 pouces a une remise massive de 502 $ en ce moment. De plus, vous pouvez utiliser le code promo B6PXLX23DQL9 pour obtenir un crédit Amazon de 400 $ avec votre achat !

Ces offres sont vraiment impressionnantes. Mais il existe un moyen d’obtenir des écrans beaucoup plus grands tout en dépensant beaucoup moins d’argent. C’est vrai, il est temps de consulter les offres de la fête du Travail d’Amazon sur les projecteurs de cinéma maison!

Projecteur de cinéma maison Optoma UHD50X True 4K pour les films et les jeux Prix catalogue : 1 599,00 $ Prix : 1 399,00 $ Vous économisez : 200,00 $ (13 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les offres télévisées de la fête du Travail sont excellentes, mais essayez-les à la place

Oui, il existe bien sûr d’incroyables offres télévisées pour la fête du Travail en ce moment sur Amazon. Les exemples comprennent:

Si vous cherchez un petit modèle à mettre dans votre cuisine ou votre chambre d’amis, un téléviseur est évidemment la solution. Mais quiconque cherche à mettre à niveau un téléviseur dans son salon, son sous-sol ou son cinéma maison devrait plutôt penser à utiliser un projecteur. Pourquoi s’enfermer dans une certaine taille alors que les projecteurs de cinéma maison sont si polyvalents ? Ils offrent bien plus de valeur que ce que vous n’obtiendrez jamais d’un téléviseur, et il existe actuellement trois offres de projecteurs de cinéma maison sur Amazon que vous devriez absolument vérifier.

Les prix commencent à seulement 194,99 $ pour le Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7. Auparavant, il se vendait 600 $, il s’agit donc d’une remise vraiment énorme. En fait, c’est tellement une bonne affaire qu’il est difficile de croire que ce n’est pas une erreur !

Projecteur de cinéma maison portable YABER Pro V7 9500L Prix catalogue : 254,99 $ Prix : 194,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous cherchez un vrai remplacement de téléviseur, consultez le Projecteur Optoma UHD50X True 4K. Ce modèle populaire de 1 600 $ comprend des fonctionnalités impressionnantes comme un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un mode de jeu amélioré. Il arbore également une luminosité de 3 400 lumens et un rapport de contraste de 500 000:1. Vous ne croirez pas à quel point l’image est impressionnante avec ce projecteur de cinéma maison !

Achetez-en un sur Amazon entre le 3 et le 6 septembre et vous ne paierez que 1 399,00 $. C’est 200 $ de rabais sur le prix de détail et cela correspond à la meilleure offre de cette année.

Projecteur de cinéma maison Optoma UHD50X True 4K pour les films et les jeux Prix catalogue : 1 599,00 $ Prix : 1 399,00 $ Vous économisez : 200,00 $ (13 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Enfin, si vous voulez vraiment le meilleur du meilleur, vous devez consulter le Projecteur laser Optoma CinemaX P2 ultra courte focale 4K. Ce projecteur de 3 300 $ est une bête absolue, capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces de taille bien qu’il soit placé juste à côté de votre mur. Vous obtiendrez 3 000 lumens de luminosité, un rapport de contraste insensé de 2 000 000:1 et toutes les cloches et sifflets auxquels vous pouvez penser.

Achetez-en un avant la fin de la journée du 6 septembre et vous économiserez 300 $.

Projecteur laser Optoma CinemaX P2 ultra courte focale 4K Prix catalogue : 3 299,00 $ Prix : 2 999,00 $ Vous économisez : 300,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il est à noter que vous voudrez probablement un bon écran de projection pour aller avec l’un de ces modèles. Croyez-le ou non, vous pouvez obtenir un écran de 120 pouces aujourd’hui pour seulement 18,95 $ ! Les Écran de projection 120 pouces anti-froissage P-Jing est actuellement en vente à son prix le plus bas jamais enregistré. Ne manquez pas cette offre.

Écran de projecteur P-Jing 120 pouces 16:9 HD pliable anti-froissage Prix catalogue : 21,98 $ Prix : 18,95 $ Vous économisez : 3,03 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.