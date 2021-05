Oubliez les piqûres cet été: l’anti-moustique de Xiaomi est en vente pour 8 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ne souffrez plus de piqûres gênantes. Cet été, vous pouvez leur dire au revoir avec l’anti-moustique Xiaomi, qui vous débarrassera des insectes pour seulement 8 euros.

Nous avons attendu toute l’année l’arrivée de l’été. Avec lui, nous lançons la saison de la plage et de la piscine et nous pouvons profiter du reste bien mérité des vacances. Mais la saison estivale a aussi son côté négatif, et l’apparition des insectes est l’une des plus agaçantes.

Si les moustiques se nourrissent de vous et ne vous laissent pas profiter de l’été, faites attention car cette offre vous intéresse. L’anti-moustique Xiaomi est en vente sur AliExpress Et vous pouvez l’obtenir à partir de 8,33 euros seulement pour effrayer les insectes chez vous, dans la tente, dans l’appartement sur la plage ou ailleurs.

Il existe deux versions : la standard, qui est celle qui coûte 8,33 euros, et la smart, qui ne coûte que 1 euro de plus, 9,53 euros. La différence est que La variante intelligente se connecte à l’application Xiaomi Mi Home et peut être connectée et déconnectée à distance.

Dites adieu aux insectes avec cet anti-moustique Xiaomi à 8 €

Cet anti-moustique est un appareil léger et compact avec un fonctionnement très simple. Il a un design minimaliste avec une finition blanche, ce qui lui permet de s’intégrer à la décoration de n’importe quelle pièce et de passer inaperçu.

Il a un filtre avec des pyréthroïdes, des produits chimiques insecticides qui sont efficaces pour repousser les moustiques. Le filtre est placé sur la base et l’appareil se charge de répandre le répulsif grâce à un ventilateur intégré.

La substance est incolore et inodore, et elle n’est pas toxique pour l’homme, son utilisation est donc totalement sûre. Un seul appareil suffit pour protéger une pièce de 28 mètres cubes.

Xiaomi est une marque connue pour avoir de nombreux produits et à un prix avantageux. Ce sont 14 dont vous pouvez acheter en Espagne pour moins de 20 €.

Cet anti-moustique Xiaomi a l’avantage de ne pas se brancher sur le secteur, vous pouvez donc l’utiliser n’importe où. Fonctionne avec deux piles AA et offre une grande autonomie jusqu’à 90 nuits de fonctionnement ininterrompu.

Après avoir passé votre commande, AliExpress vous l’enverra entièrement gratuitement et vous l’aurez chez vous dans les 10 jours, afin que vous puissiez commencer à l’utiliser tout de suite.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.