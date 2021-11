Oubliez les pirates du porche, notre caméra Ring a capturé une vidéo d’un chat s’échappant d’un coyote à Seattle

Accrochez-vous à vos chats, Seattle.

Il est courant de nos jours de voir des vidéos virales de personnes pillant des colis sous des porches, mais une caméra Amazon Ring a capturé une scène plus inhabituelle dans notre cour latérale dans le quartier Ballard de Seattle cette semaine : le chat de notre voisin sautant pour sa vie, littéralement, avec un coyote urbain chaud sur sa queue.

Mis à part le drame de l’évasion, la qualité vidéo est assez bonne. La caméra infrarouge du Ring a capturé la scène en noir et blanc dans l’obscurité, offrant un aperçu clair et effrayant du coyote reniflant le sol et évaluant la situation après la fuite courte du chat. En regardant la vidéo, nous avons été surpris – et le chat a eu de la chance – que le coyote n’ait pas franchi la clôture.

Les observations de coyotes sont devenues plus courantes dans notre partie de la ville, qui se trouve près du couloir ferroviaire et de la ceinture verte qui longe le parc Golden Gardens.

Pour ceux qui s’interrogent sur l’appareil photo, celui-ci a été tourné avec une Ring Stick Up Cam de troisième génération (2019) à 100 $. Même sous le peu de soleil de Seattle, nous avons eu de la chance d’alimenter la batterie avec un panneau solaire Ring portable à 50 $.

Pour ceux qui s’inquiètent pour le chat, nos voisins rapportent qu’il a été effrayé par la rencontre rapprochée mais qu’il va bien.