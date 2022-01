Oubliez les putschistes du 6 janvier qui ne parleront pas. Beaucoup d’initiés parlent

Après un mois de gros titres dominés par des putschistes pro-Trump refusant de coopérer à l’enquête du Congrès sur le 6 janvier, ce qui a peut-être été sous-estimé, c’est combien de personnes ayant une connaissance critique du siège du Capitole partagent volontiers ce qu’elles savent.

La représentante Liz Cheney du Wyoming, vice-présidente du comité restreint enquêtant sur le 6 janvier, nous a donné quelques aperçus petits mais savoureux de l’étendue des coopérateurs et des informations qu’ils ont partagées avec le panel.

« Le Comité a déjà rencontré près de 300 témoins; nous entendons aujourd’hui quatre autres personnalités clés de l’enquête. Nous menons plusieurs dépositions et entretiens chaque semaine », a tweeté Cheney le 9 décembre. « Nous avons reçu des documents exceptionnellement intéressants et importants d’un certain nombre de témoins », a-t-elle ajouté.

Ces dernières semaines, Cheney a également donné un aperçu des informations déjà recueillies par le panel. De manière mémorable, elle a lu une série de textes de présentateurs de Fox News et de législateurs du GOP suppliant Donald Trump le 6 janvier de dire à ses acolytes de se retirer.

Mais le week-end dernier sur ABC cette semaine, Cheney a tiré le rideau un peu plus loin, révélant des comptes rendus détaillés des actions et de l’inaction de Trump alors que l’attaque meurtrière contre le siège du gouvernement américain se déroulait. Voici plusieurs citations dans lesquelles Cheney brosse un tableau de l’endroit exact où se trouvait Trump, de ce qu’il faisait et de ce que faisaient ceux qui l’entouraient.

« Le comité a un témoignage de première main maintenant que [Trump] était assis dans la salle à manger à côté du bureau ovale en train de regarder l’attaque à la télévision alors que l’assaut contre le Capitole se produisait. « Nous savons, alors qu’il était assis là dans la salle à manger à côté du bureau ovale, des membres de son personnel le suppliaient d’aller à la télévision, de dire aux gens d’arrêter. » « Nous avons un témoignage de première main selon lequel sa fille Ivanka est entrée au moins deux fois pour lui demander d’arrêter cette violence. »

Les révélations de Cheney sont des indicateurs clairs des progrès du panel et des informations que les Américains peuvent s’attendre à glaner alors que le comité entre dans une phase plus publique de ses travaux.

Mais peut-être plus important encore, Cheney dit à tous ces gardiens de clôture ayant une connaissance cruciale des événements entourant le 6 janvier que le panel sait déjà une grande partie de ce qui s’est passé par le biais de témoignages oculaires «de première main». En d’autres termes, Hé, nous avons les reçus, donc si vous voulez être du bon côté de l’histoire et de la loi ici, venez discuter avec nous.

Ce message n’aura pas d’importance pour le milliardaire bénéficiaire Steve Bannon et cela n’aura peut-être pas d’importance pour le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, qui n’ose pas affronter Trump, mais il y a clairement beaucoup de membres du personnel de niveau inférieur et même de personnes nommées à la Maison Blanche et dans d’autres agences. à qui cela compte. Beaucoup d’entre eux n’ont pas la chance d’absorber une série interminable de factures juridiques, et la plupart veulent toujours sauver une carrière dans la politique de Washington. C’est le public auquel Cheney s’adresse. C’est le choix du temps : ils doivent soit placer leurs paris avec Trump, soit avec le comité. Cheney leur dit qu’ils peuvent aussi bien choisir la voie de la moindre résistance et coopérer car beaucoup de leurs pairs l’ont déjà fait.

Dans cette veine, le New York Times a publié mardi une lecture amusante sur le bâtiment de Washington qui est devenu la plaque tournante du travail du panel. Par une froide matinée de décembre mentionnée dans le tweet de Cheney, des enquêteurs du Congrès dans des bureaux séparés de l’immeuble de bureaux O’Neill House dans le sud-ouest de Washington ont mené des entretiens avec: Ali Alexander, un organisateur clé des rassemblements Stop the Steal qui a communiqué avec des membres d’extrême droite du Congrès ; Kash Patel, un contact étroit de Meadows et ancien chef d’état-major du Pentagone qui a participé aux discussions sur la sécurité du Capitole ; John Eastman, l’avocat pro-Trump qui a rédigé une note décrivant la voie à suivre pour renverser les élections de 2020 ; et Christopher Krebs, l’ancien chef de la cybersécurité de l’administration Trump que Trump a licencié pour avoir présenté son Big Lie comme un mensonge.

C’est une liste assez intrigante qui est apparemment le travail d’une journée pour le comité. Le panel ne perd pas de temps alors qu’il se précipite pour compiler et analyser autant de preuves que possible sur qui a conçu, coordonné, financé et mené l’attaque contre le Capitole.

« Nous avons travaillé à Noël et au jour de l’An », a déclaré le représentant Bennie Thompson du Mississippi, qui préside le comité. « La fenêtre pour faire le travail nécessite également des week-ends et des jours fériés. Il y a un engagement très ferme de la part du personnel pour le faire.

Les références à la «fenêtre» de Thompson ont de bonnes chances de fermer dans un an, en supposant que les républicains de la Chambre retrouvent la majorité en novembre prochain et dissolvent immédiatement le comité lorsqu’ils reprennent le contrôle de la chambre l’année prochaine.

Tout comme le comité est dirigé par un démocrate et un républicain, son principal conseiller d’enquête est l’ancien procureur américain d’Obama, Timothy Heaphy, qui est rejoint par le conseiller d’enquête principal John Wood, un ancien procureur américain de George W. Bush.

« Monsieur. Wood, un allié de Mme Cheney, supervise de près l’équipe axée sur l’implication directe de M. Trump », écrit le Times.

Cheney a qualifié les enquêteurs de personnes hautement qualifiées « qui comprennent comment interroger des témoins pour découvrir la vérité ». Mais elle a ajouté que beaucoup d’entretiens leur ont donné un sentiment plus coopératif.

« Ce n’est pas tout antagoniste », a déclaré Cheney. « Nous avons eu l’avantage de voir des dizaines de personnes se manifester pour dire : « Nous aimerions aider. Nous avons des suggestions pour d’autres personnes à qui vous devriez parler.

Au cas où quelqu’un d’intérêt réussirait à le manquer, le panel dispose déjà d’un essaim d’informations. Alors entrez, dit Cheney, l’eau est chaude.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.