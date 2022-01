Oubliez les qubits informatiques quantiques, les qutrits sont ici | La technologie

S’il vous semblait que le sumun de la technologie était les ordinateurs quantiques et leurs qubits, la société Rigetti Computing a maintenant ajouté un troisième état au bit quantique en créant ce qu’on appelle les qutrits.

La société Rigetti a annoncé qu’elle était en mesure de montrer de nouvelles configurations matérielles expérimentales qui pourraient étendre les performances déjà spectaculaires des ordinateurs quantiques.

Cette société a réussi à introduire un troisième état énergétique dans les qubits comme ils l’ont eux-mêmes signalé. Cela rend le niveau d’informations qu’il peut transporter plus élevé, plus rapide et entraîne une baisse significative des erreurs.

Après ces tests, encore en phase expérimentale pour le moment, la firme a envisagé de qualifier ce nouvel état de quittant.

Index des contenus :

Qu’est-ce qu’un ordinateur quantique et comment fonctionne-t-il ?

Mais avant d’entrer dans ce que seront les qutrits, nous devons avoir une petite idée de ce qu’est un ordinateur quantique et de son fonctionnement.

Ces types d’ordinateurs sont ceux qui tirer parti des phénomènes de mécanique quantique pour une grande puissance de traitement. Le grand succès de ce type d’ordinateur est qu’ils ne fonctionnent pas avec des bits, mais ont leur propre système appelé qubits.

Que sont les qubits ?

Vous savez déjà que les bits sont des courants d’impulsions électriques qui sont représentés par des zéros et des uns (système binaire) et qu’aujourd’hui ils englobent tout ce qui est informatique dans n’importe laquelle de ses variantes et appareils.

Eh bien, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui ce sont des particules subatomiques, dont le fonctionnement est différent selon le type d’entreprise et la technologie utilisée. C’est-à-dire qu’il y a des entreprises comme IBM qui ont supraconducteur au zéro absolu, mais d’autres comme IonQ utilisent un système pour piéger les atomes au moyen de sillico en chambres à vide.

Quelque chose qui fait beaucoup de différence entre le bit et le qubit, très bien représenté dans le dessin ci-dessus, c’est que le qubit peut fonctionner avec le deux poursuites en même temps, ce qui lui donne une plus grande capacité ainsi que de la vitesse, mais nous pouvons aussi en avoir qui n’a pas de statut, sa complexité est donc maximale.

Au moment où nous observons la vraie différence entre ce que nous utilisons maintenant et ce qui est à venir, c’est la capacité qu’ils ont les qubits de formation de groupes, provoquant une augmentation exponentielle de la puissance.

C’est appelé chevauchement, puisque les qubits peuvent avoir la position zéro ou un, mais aussi un et zéro en même temps.

« Les qubits sont la pierre angulaire d’un processeur quantique et sont ainsi nommés parce qu’ils représentent un continuum de superpositions complexes de deux états quantiques de base », explique Alex Hill, ingénieur senior chez Rigetti.

A quoi peut servir un ordinateur quantique ?

Il est clair que les ordinateurs quantiques servira pour les capacités où les supercalculateurs d’aujourd’hui (beaucoup plus lents et moins puissants) peuvent être plus limités ou où une plus grande vitesse sera nécessaire à l’avenir dans tous les sens.

Par exemple, on peut parler de solutions au niveau moléculaire, dans ce qu’est l’industrie pharmaceutique ou dans la fabrication de voitures, puisqu’il existe déjà des exemples de travail de certaines marques avec ce type d’ordinateurs, comme Volkswagen, en se concentrant sur ce que sera le batteries du futur dans les voitures électriques.

Un autre exemple serait Airbus, qui utilise ces ordinateurs dans le calcul des montées et descentes de vos avions, pour trouver à tout moment la meilleure façon d’effectuer l’action la plus dangereuse dans un appareil de ce type.

Mais là où l’on s’attend à faire le saut définitif vers la perfection, c’est dans le intelligence artificielle, dotant cette partie de la science d’un développement à des niveaux que l’on est encore loin d’imaginer et qui à l’heure actuelle semblent relever de la science-fiction

L’arrivée des qutri

Depuis que les ordinateurs quantiques étaient entre les mains des chercheurs, leur tentative a toujours été de rendre ces appareils capables de augmenter le traitement des qubits, c’est-à-dire que la machine quantique a réussi à travailler avec autant de qubits que possible.

Dans cet effort, IBM a été celui qui a obtenu le meilleur, en présentant à l’opinion scientifique et au public un Processeur de 127 qubits appelé Eagle.

De son côté, Rigetti propose un processeur de 80 qubits (Aspen-11), mais à cela ils ajoutent qu’ils ont pu ajouter un troisième état aux qubits, alors maintenant ils sont trois niveaux ils ont et c’est pourquoi ils sont appelés qutrits.

« Avec des paramètres de lecture soigneusement sélectionnés, les performances de tri peuvent être nettement meilleures lors du choix entre | 2> et | 0>, au lieu du tri par défaut entre | 0> et | 1> », nous a expliqué l’entreprise.

Une autre chose que la société a déclarée est qu’il n’est pas du tout déraisonnable qu’à l’avenir nous laissions derrière nous ces trois états et parlions de qubits beaucoup plus puissants, avec des qualités énergétiques plus élevées, car il y a déjà de moins en moins de séparation entre les différents énergies.

Un pas en avant brutal

La conclusion semble claire, puisque nous nous rapprochons de plus en plus d’un nouveau saut important en termes de technologie, dont les progrès vont entraîner le reste des industries sans arrêt et changer nos vies.

En d’autres termes, nous n’avons toujours pas l’ordinateur quantique comme quelque chose de normal dans notre quotidien, mais de nouvelles variantes apparaissent déjà qui font croître la puissance déjà énorme de ces appareils, et pas seulement cela, mais ils considèrent également que ce n’est que la première étape parmi tant d’autres qui seront franchies pour ne pas prendre trop de temps.

Si la technologie que nous connaissons aujourd’hui est écrasante et se développe à une vitesse vertigineuse, il est clair que celles qui nous attendent, plutôt nos enfants, seront un si grand pas en avant qu’elle affectera même le plus petit grain de poussière de la planète.