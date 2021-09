Oubliez l’iPhone 13, l’iPhone Flip dans cette vidéo YouTube est magnifique

Bien sûr, nous savons que le dévoilement de l’iPhone 13 approche à grands pas. Et oui, l’iPhone 13 semble certainement être une mise à niveau convaincante. Mais la réalité est que l’iPhone 13 ne sera pas très différent de l’iPhone 12. Bien sûr, l’iPhone 13 sera plus rapide et disposera d’une meilleure technologie d’appareil photo que son prédécesseur. Et oui, l’encoche de l’iPhone 13 sera heureusement un peu plus petite. Mais encore, l’iPhone 13 sera plus une mise à niveau évolutive que révolutionnaire.

Cela dit, il est parfois amusant d’imaginer à quoi pourraient ressembler les futurs modèles d’iPhone sur la route. Et avec des rumeurs selon lesquelles Apple aurait prototypé des modèles d’iPhone pliables, cette vidéo conceptuelle d’un iPhone Flip vaut la peine d’être partagée.

À quoi pourrait ressembler un iPhone Flip

La vidéo conceptuelle a été publiée sur la chaîne YouTube ConceptsiPhone plus tôt cette semaine. Le concept de l’iPhone Flip ressemble un peu au design du Samsung Galaxy Z Flip 3. Et ayant déjà utilisé un Z Flip, j’ai apprécié l’expérience utilisateur bien plus que je ne l’avais prévu. Fait intéressant, la vidéo conceptuelle montre un iPhone Flip avec des capteurs Face ID et Touch ID construits sous l’écran. Notamment, Apple travaillerait sur ce type de fonctionnalité Touch ID, mais il reste à voir si la fonctionnalité verra le jour un jour.

Maintenant, certaines des fonctionnalités de la vidéo ci-dessous sont un peu présentes, Air Charge en étant un exemple. Mais bon, c’est une vidéo conceptuelle sur la technologie futuriste, alors autant garder l’esprit ouvert et profiter de la balade.

La vidéo est visible ci-dessous :

Un iPhone pliable est-il réellement une possibilité ?

Croyez-le ou non, la notion d’iPhone pliable n’est pas si farfelue. Pour commencer, Samsung a démontré qu’il existe un marché, même petit, pour de tels appareils. De plus, nous avons vu plusieurs rapports pointant vers les recherches d’Apple dans le domaine. De plus, Apple a déposé des brevets concernant les technologies de l’iPhone pliable.

Si Apple sort un jour un iPhone Flip, la réalité est qu’il ne ressemblera probablement pas à l’appareil de la vidéo ci-dessus. Selon le célèbre leaker Jon Prosser, le design de l’iPhone pliable d’Apple comprendra «deux panneaux d’affichage séparés sur une charnière» et «des bords ronds en acier inoxydable» similaires au design de l’iPhone 11.

“Les mèmes sont drôles”, a ajouté Prosser fin 2020. “Mais il ne semble pas qu’ils aient juste collé deux téléphones ensemble. Même s’il s’agit de deux panneaux distincts, lorsque les écrans sont étendus, cela semble assez continu et homogène.

Plus précisément, la rumeur selon laquelle l’iPhone pliable d’Apple se plierait verticalement plutôt qu’horizontalement.

Vous vous souvenez peut-être également d’un rapport d’il y a un an qui affirmait qu’Apple avait commandé plusieurs prototypes d’écrans pliables à Samsung. Et bien qu’aucun produit Apple ne soit jamais officiel tant qu’il n’est pas annoncé sur scène, l’analyste Ming-Chi Kuo – qui a de solides antécédents en ce qui concerne les rumeurs d’Apple – pense que nous pourrions voir un appareil de style iPhone Flip dès 2023. Le calendrier semble ambitieux pour moi, mais j’aimerais certainement me tromper.