Oubliez l’iPhone 13 ou le Pixel 6, tout tourne autour du Wendy’s Phone

Après le lancement de l’iPhone 13 et jusqu’au très attendu Pixel 6, un nouveau smartphone prévoit de prendre le monde d’assaut, et il est fabriqué par la seule et unique Wendy’s.

C’est exact; Wendy’s a son propre smartphone, le bien nommé « Wendy’s Phone ».

Dans le cadre d’un concours, Wendy’s offre cet appareil à 20 participants chanceux entre le 28 septembre et le 17 octobre. Pour participer, vous devez télécharger l’application Wendy’s, aimer et capturer votre commande préférée, et la poster en ligne avec “#WendysPhone” et “#Contest” inclus dans le tweet.

Pour avoir la chance d’obtenir le vôtre, téléchargez l’application Wendy’s, et capturez une capture d’écran de votre commande Wendy’s préférée, puis tweetez-la avec #WendysPhone et #Contest. Vous pouvez réessayer tous les jours. En savoir plus sur le téléphone ici : https://t.co/sRHZ7UXUuF Règles et règlements : https://t.co/8C1lzgZuM1 pic.twitter.com/MfVFMAgO0V — Wendy’s 🇨🇦 (@WendysCanada) 27 septembre 2021

Le smartphone semble être un appareil Android personnalisé avec un écran HD+ de 6,4 pouces, une configuration triple caméra et un capteur d’empreinte digitale arrière. Wendy’s n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’appareil, mais les caméras ont apparemment “plus de mégapixels que le Baconator n’a de bacon”.

Wendy’s n’était pas immédiatement disponible pour nous fournir des spécifications lorsque nous avons contacté, mais il semble que cela se situe à peu près dans la même ligue que certains des meilleurs téléphones Android à petit budget. Il semble également être déverrouillé, vous pouvez donc y insérer n’importe quelle carte SIM active.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est l’ajout d’un assistant vocal personnalisé qui semble répondre à “Hey Wendy” et sonne tout aussi sarcastique que le compte Twitter du fast-food. Cependant, on ne sait pas ce que Wendy’s utilise pour son assistant.

Dites simplement « Hey, Wendy » et vous pouvez régler une alarme, obtenir un itinéraire et même demander à Wendy de vous raconter une blague. Et si elle en a envie, elle pourrait même le faire !

Si vous espérez être l’un des 20 à s’emparer de cette denrée chaude, eh bien, vous feriez mieux d’être au Canada car c’est là que se déroule le concours. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur le concours et le téléphone sur le site Web de Wendy.

