Oubliez l’iPhone 13: un événement Apple potentiel en octobre pourrait révéler cinq choses que nous attendions

Après l’événement spécial “California Streaming” d’Apple en septembre, qui a vu le dévoilement de la nouvelle gamme iPad mini, Apple Watch Series 7 et iPhone 13, la société devrait largement organiser un autre événement ce mois-ci, où elle pourrait révéler un certain nombre de produits et informations clés tant attendus.



Le dernier événement d’Apple a eu lieu le mardi 14 septembre, mais le journaliste fiable de Bloomberg Mark Gurman, qui révèle souvent des informations précises sur les plans d’Apple, a déclaré que la société prévoyait un autre événement dans les prochaines semaines.

Le moment de la promotion annuelle de la rentrée scolaire d’Apple a peut-être également fait allusion à un événement le mardi 12 octobre, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que les invitations ne seront pas envoyées, ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines. Voici ce qu’Apple est susceptible de révéler :

MacBook Pro redessiné



Le plus grand dévoilement de l’événement devrait être les modèles MacBook Pro redessinés très attendus. Apple a présenté un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 en novembre dernier en tant que modèle d’entrée de gamme, mais les modèles haut de gamme 13 pouces et 16 pouces ont toujours des puces Intel et n’ont pas été mis à jour depuis près de deux ans.



Les nouvelles machines devraient être disponibles dans des tailles de 14 et 16 pouces, présenter de nouveaux designs avec des thermiques améliorés, des écrans mini-LED plus lumineux avec des résolutions plus élevées et un contraste amélioré, et une variante plus puissante de la puce ‌M1‌ appelée “M1X” avec prise en charge pour plus de RAM.

Le MacBook Pro devrait récupérer certains de ses ports, tels que HDMI, un lecteur de carte SD et MagSafe pour une charge plus rapide, et restaurer les touches de fonction physiques à la place de la Touch Bar. Il peut également y avoir d’autres améliorations telles qu’une webcam 1080p, une meilleure levée de la batterie et un “mode haute puissance”. Pour plus d’informations, consultez notre guide détaillé.

Mac mini repensé



Apple travaillerait sur une nouvelle version haut de gamme du Mac mini qui sera lancée cet automne. Apple a présenté un Mac mini d’entrée de gamme avec la puce ‌M1‌ en novembre dernier, mais il doit encore remplacer les versions haut de gamme d’Intel actuellement dans la gamme.



Le nouveau ‌Mac mini‌ serait doté de la puce “M1X” plus puissante et d’un nouveau design avec des ports supplémentaires, un câble d’alimentation magnétique et un dessus en “plexiglas”.

AirPod 3



On pense que les AirPod de troisième génération d’Apple sont prêts à être commercialisés depuis des mois maintenant, avec des clones contrefaits apparaissant pour la première fois en avril.



Les écouteurs mis à jour devraient présenter un design qui reflète les AirPods Pro, un boîtier de charge plus court et plus large, une puce sans fil de nouvelle génération, des commandes de capteur de force, un système de décompression et une charge Qi en standard.

Il ne serait pas non plus déraisonnable de s’attendre à ce que les nouveaux “AirPods” offrent une qualité sonore améliorée et une meilleure autonomie de la batterie, mais il n’y a eu aucune rumeur sur ces aspects jusqu’à présent. Les ‌AirPod‌ de troisième génération seraient déjà en production de masse et devraient sortir avant la fin de l’année.

Date de sortie de macOS Monterey



Avec iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 désormais rendus publics, macOS Monterey est la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation qu’il reste à Apple cette année.



Apple attend généralement un peu plus longtemps pour publier de nouvelles versions de macOS, mais après des mois de tests bêta, l’aperçu de ‌macOS Monterey‌ semble atteindre ses versions finales. La sortie du nouveau système d’exploitation pourrait coïncider avec le lancement des nouveaux modèles MacBook Pro et ‌Mac mini‌, et Apple pourrait annoncer sa date de sortie lors de l’événement potentiel d’octobre.

Date de sortie de l’Apple Watch Series 7



Alors qu’Apple a dévoilé la ‌Apple Watch Series 7‌ lors de son événement en septembre, détaillant un nouveau design avec des écrans plus grands, une durabilité améliorée et une charge plus rapide, la société n’a fourni aucune information sur la date de mise en vente de la nouvelle smartwatch autre que simplement suggérant que ce serait plus tard cet automne.



Avant l’annonce de la série 7, la rumeur disait qu’Apple rencontrait des problèmes de fabrication avec le nouvel appareil qui pourraient retarder son lancement, la production de masse ayant apparemment augmenté fin septembre. Cela semble maintenant avoir été le cas, aucune date de lancement du produit n’ayant été annoncée. Avec presque tous les détails sur la série 7 maintenant révélés, Apple pourrait déterminer les dates des précommandes de l’Apple Watch Series 7‌ et le lancer lors de son prochain événement.