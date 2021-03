Oubliez l’OMS, et pourquoi! ⋆ 10z viral

L’une des premières mesures prises par Joe Biden après son investiture a été pour les États-Unis de rejoindre l’OMS (Organisation mondiale de la santé). POURQUOI? Qu’y avait-il de si incroyablement urgent de se remettre au lit avec ce surveillant mondial inutile de notre santé? Excellente question et si vous avez pu entendre les résultats de la récente enquête de l’OMS sur l’installation de test en Chine où le COVID serait originaire, alors vous comprenez ce qu’est un simulacre de l’OMS et en quoi c’est un outil du gouvernement chinois. .

Trump s’est retiré de l’OMS en 2020 par frustration de ne pas avoir donné au monde un avertissement suffisant sur les dangers du COVID-19, mais aussi sur l’apparence de loyauté envers la Chine face à l’inquiétude de la santé des peuples du monde. Trump a pris beaucoup de chaleur sur cette décision, mais il a pris le contrôle de chaque décision. Il aurait pu guérir le cancer et être toujours un mauvais garçon des médias. Sur cette décision, il avait raison à 100%. Nous payions 200 millions de dollars annuellement à l’OMS et pour quoi? L’OMS est une organisation totalement politique avec plus de loyauté envers la Chine que les pays qui dépensent d’énormes dollars par an pour financer ces fraudes. Nous nous sommes bien débrouillés sans les conseils ridicules de l’OMS et de son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a d’ailleurs été choisi pour le poste par les Chinois. Il a prouvé en 2020 qu’il était un troll total des Chinois et qu’il n’avait pas le droit de diriger l’OMS.Bien sûr, Biden a vu les choses différemment, mais nous ne savons pas si c’était à cause d’une croyance fondamentale ou qu’il contrecarrait une initiative de Trump. L’essentiel est que nous avons à nouveau trouvé le $$$$. Cotisations pour cette année et cotisations passées que Trump a refusé de payer. Ce n’est vraiment pas un problème car nous ne dépensons plus d’argent réel. La dette nationale est supérieure à 28T $ et personne ne parle de rembourser la dette avec les impôts américains. Nous ne pouvons pas rembourser la dette nationale et cela devient un point de données insignifiant. Nous ne le maîtriserons jamais et avec une facture d’infrastructure de 3 à 4 billions de dollars et une autre facture de secours COVID de 3 billions de dollars qui porteront notre dette nationale à 35T de dollars et Hiden ‘Joe n’est que dans deux mois. Avec 20 mois avant les mi-parcours de 2022 , les Démocrates ont un calendrier restreint pour que toutes les promesses progressistes soient tenues car ils savent qu’il y aura un contrecoup à mi-parcours et qu’ils perdront leur base de pouvoir à la Chambre et peut-être même au Sénat. Nous, les conservateurs, devons faire notre travail et veiller à ce que des réactions négatives se produisent.

L’OMS est largement financée par les États-Unis avec plus de 200 millions de dollars par an. Aucun autre pays n’est proche mais cela peut être compris quand on se rend compte que les contributions de chaque pays membre sont fixées par les Nations Unies …… Maintenant, tout a du sens …… L’OMS et les Nations Unies. Des compagnons de lit étranges ou des sœurs fictives? Quoi qu’il en soit, le gouvernement se contente maintenant de faire face à la peur du pouvoir! C’est un nouveau jeu où ils mettent la peur de Dieu dans les gens et gardent les écoles fermées et les masques. Tant qu’ils peuvent maintenir la pandémie dans nos esprits, ils peuvent contrôler nos actions. C’est pourquoi ils détestent la Floride et le Texas pour s’orienter si rapidement vers une vie normale. Le problème est que le peuple américain, même les moutons qui croiront n’importe quoi, en ont assez. Ils veulent que les écoles soient ouvertes, les masques enlevés, pour pouvoir rendre visite à leurs proches, pouvoir gagner leur vie et pouvoir avoir un simple barbecue. Est-ce trop demander? Si vous demandez à un libéral, la réponse est un oui catégorique.

L’OMS a récemment mené une recherche de la vérité en Chine sur la source du virus. Comme l’administration Biden, la transparence était opaque. Les Chinois ont essentiellement donné les résultats à l’OMS dans un ensemble soigné qui dit que le virus a commencé dans un marché humide propagé par une foutue chauve-souris et n’avait rien à voir avec un laboratoire à Wuhan …… Rien à voir ici… .. Il suffit de passer à autre chose. Et l’OMS l’a fait, sans sourciller. Ce n’était pas un jeu de mots intentionnel. Peut-être que maintenant qu’ils en ont terminé avec cette fouille profonde, ils peuvent aller au fond du Dosier et de la conspiration russe. Je suis sûr que Barack Obama peut faire tourner un document de 10 000 mots pour nous mettre tous à l’aise. Nous sommes donc de retour au lit avec l’OMS, tout comme nous le sommes avec l’Accord de Paris sur le climat et l’accord sur le nucléaire iranien. De mauvaises affaires qui n’apportent rien pour nous mais qui nous coûteront des millions de dollars par an. Les offres parfaites pour Dems… .. aucune valeur juste des dépenses. Trump les a vus pour ce qu’ils sont, des déchets politiques, mais c’est ce qui fait picoter les jambes comme un Joe Biden. Beaucoup d’attention internationale, le sentiment que vous faites partie de la communauté mondiale qui lutte pour une bonne cause et gaspille l’argent des contribuables américains. Cela ne va pas mieux que cela pour un démocrate. Dieu leur interdit de penser à résoudre un problème réel comme les 564 000 Américains sans-abri qui dorment dans la rue, les 20 000 suicides d’anciens combattants par an ou peut-être les 48 000 décès d’opioïdes par an à cause de la drogue qui traverse notre frontière sud. Celles-ci sont trop difficiles à résoudre, mais nous envoyons Kamala Harris en Amérique centrale pour trouver et résoudre les problèmes qui poussent des milliers de personnes à fuir leur pays pour entrer illégalement dans le nôtre. Peut-être qu’une agence internationale irréprochable pourrait être formée pour résoudre nos problèmes. Maintenant, il y a une solution que Joe, Nancy et Chuck pourraient accepter… à qui adressons-nous le chèque?

