Oubliez l’UE, l’avenir c’est l’Asie ! Le Royaume-Uni s’apprête à conclure un accord commercial historique de 9 000 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

S’adressant au Sunday Express, le commerce international Liz Truss a salué son accord commercial avec l’Australie cette semaine comme un élément clé de l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Accord global et progressif de 9 000 milliards de livres sterling pour le partenariat transpacifique (CPTPP) composé de 11 pays dont le Canada et Japon. Elle a clairement indiqué qu’il s’agissait de la première partie du changement d’orientation internationale de la Grande-Bretagne d’une orientation eurocentrique à une intégration au reste du monde. Le ministre pense qu’une augmentation de 65% du commerce avec les pays du CPTPP au cours de la prochaine décennie est à la portée de la Grande-Bretagne.

Elle a également déclaré qu’un accord avec la Nouvelle-Zélande, un autre membre du CPTPP, n’était qu’à quelques mois de sa conclusion, tandis que des experts ont déclaré au Sunday Express qu’un autre avec le Canada devrait être signé l’année prochaine.

Mme Truss a déclaré : « L’accord avec l’Australie nous ouvre la voie pour rejoindre le Partenariat transpacifique, qui aidera nos agriculteurs et nos entreprises à atteindre certains des marchés les plus importants et les plus dynamiques au monde. L’Asie-Pacifique est l’endroit où se trouvent les opportunités les plus riches pour la Grande-Bretagne mondiale. »

Des groupes de pression pour les agriculteurs et d’anciens partisans de Remain avec l’UE ont tenté cette semaine d’attaquer l’accord commercial avec l’Australie.

Et le TUC a envoyé un briefing aux médias et aux politiciens affirmant que l’adhésion au CPTPP serait mauvaise pour la Grande-Bretagne.

Des sources proches de Mme Truss ont noté que ceux-là mêmes qui ont attaqué le Brexit pour son « esprit de clocher et de repli sur soi » l’attaquent maintenant pour avoir une perspective mondiale.

« Nous nous engageons et consultons largement avant, pendant et après les négociations. L’idée que le CPTPP sapera les travailleurs ou nuira à la Grande-Bretagne est un non-sens – une alarme totale. C’est drôle comme les gens qui se plaignaient que la Grande-Bretagne serait repliée sur elle-même et sur la défensive après le Brexit se plaignent maintenant qu’il est mondial », a déclaré la source proche du secrétaire au commerce international.

Selon le Département du commerce international (DIT), l’accord australien, conclu cette semaine, et l’accord néo-zélandais, qui pourrait être conclu dans les prochains mois, sont des tremplins clés vers la plus grande zone commerciale CPTTP – qui couvre £ 9 000 milliards de PIB et plus d’un demi-milliard de consommateurs.

Il compte 11 pays membres, d’anciens alliés comme le Canada et l’Australie, à d’énormes économies comme le Japon et des marchés asiatiques à croissance rapide comme la Malaisie et le Vietnam.

Si la Grande-Bretagne adhère, le pays obtiendra tous les avantages d’être dans une zone de libre-échange moderne avec des tarifs plus bas pour les exportations comme le whisky et les voitures ; un meilleur accès pour nos services et nos entreprises technologiques.

Mais contrairement à l’UE, la Grande-Bretagne n’aurait pas à céder le contrôle de ses lois, de ses frontières ou de son argent et conserverait toute notre souveraineté réglementaire ou accepterait la libre circulation des personnes.

Des négociations formelles devraient être lancées sous peu, avec une évaluation complète de l’impact économique. Le Parlement pourra examiner l’accord lorsqu’il sera signé.

La source proche de Mme Truss a déclaré : « Rejoindre le Partenariat transpacifique est l’une des plus grandes opportunités du Brexit. Liz y voit le grand prix commercial scintillant. C’est une zone de libre-échange de 9 000 milliards de livres sterling, mais l’adhésion ne nous oblige pas à abandonner la souveraineté ou à perdre le contrôle de nos lois, de nos frontières ou de notre argent comme nous l’avons fait avec l’UE.

« Nous voulons et devons être un pays qui regarde bien au-delà de l’Europe et qui entretient des liens plus étroits avec de vieux amis du Commonwealth et les marchés en croissance rapide de l’Asie-Pacifique. Faire pivoter la Grande-Bretagne vers l’Asie-Pacifique contribuera à assurer notre avenir et à stimuler notre économie, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. »

Même avant un accord commercial, les pays du CPTPP représentaient 110 milliards de livres sterling de commerce britannique en 2019 et le commerce du Royaume-Uni avec les pays membres du CPTPP a augmenté de 8% par an au cours des cinq dernières années.

Le CPTPP contient également certaines des économies dont la croissance est la plus rapide, et les projections du gouvernement britannique indiquent que les exportations britanniques vers ces pays pourraient augmenter de 65 % d’ici 2030, passant de 57 milliards de livres à 94 milliards de livres.

L’adhésion pourrait également voir 99,9% des exportations britanniques éligibles au commerce en franchise de droits avec les pays du CPTPP. Les fabricants britanniques bénéficieront également d’un plus grand choix et de prix plus bas sur les intrants des pays du CPTPP.

Matt Kilcoyne de l’Adam Smith Institute a déclaré : « Il a été précisé que cet accord bilatéral fait partie d’un processus qui permettra au Royaume-Uni de rejoindre le CPTPP plus large.

« Nous nous engageons à supprimer les obstacles au commerce sans adhérer à des syndicats politiques. Rejoindre cela montrera à l’UE que vous pouvez avoir le libre-échange sans vous inscrire à des agendas politiques.

« Il s’agit de montrer que vous pouvez faire confiance aux systèmes juridiques des nations étrangères amies. Cela permet au Royaume-Uni de continuer à être à la pointe des marchés technologiques émergents tout en étant le rempart contre l’expansion américaine et chinoise. »

Il a ajouté : « Nous aurons la Nouvelle-Zélande d’ici la fin de cette année et le Canada d’ici le milieu de l’année prochaine. Une fois que cela se produira, tous les pays de Canzuk auront une bonne base pour se réunir et se formaliser sur une base multilatérale. »

Le sénateur australien Eric Abetz, membre de l’Alliance parlementaire internationale sur la Chine, a déclaré : « Nous avons été le premier pays à proposer un accord post-Brexit au Royaume-Uni, et c’est très important d’un point de vue commercial. Nous avons l’impression qu’un tort a maintenant été réparé depuis que le Royaume-Uni nous a largués au profit de l’UE.

« En termes de travail agricole, de services financiers, de télécommunications et de services professionnels, cela offre de nombreuses opportunités pour les personnes dans nos deux pays. »