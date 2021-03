Oubliez l’UE! Plan directeur du chef de la pêche sur le Brexit pour conclure une série d’accords avec les États côtiers | UK | Nouvelles

Depuis la fin de la période de transition, le Royaume-Uni et l’UE sont en désaccord sur les quotas et l’accès aux eaux territoriales du Royaume-Uni. Les choses ont frappé un mur de briques la semaine dernière après le début d’une énorme dispute entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet des quotas pour 100 espèces.

Les pourparlers étant plongés dans un bourbier, les pêcheurs britanniques exhortent désormais le gouvernement à chercher plus loin des accords commerciaux avec des partenaires non européens.

«Les Norvégiens, par exemple, sont fortement dépendants de l’accès aux eaux britanniques et aux marchés britanniques. Il y a une affaire intelligente qui attend d’être conclue.

«Ayant directement lié le commerce et l’accès dans son accord de commerce et de coopération avec l’UE, il n’y a aucune raison possible pour HMG (le gouvernement de Sa Majesté) de ne pas utiliser son plein pouvoir de négociation avec la Norvège, libérée du dogme redondant selon lequel les négociations commerciales et l’accès aux négociations sont en quelque sorte des processus séparés.

«Et surtout, en concluant un accord avec la Norvège, nos négociateurs créeraient un précédent pour des accords avec nos autres partenaires côtiers indépendants tels que les îles Féroé et le Groenland (et, pourquoi pas, l’Islande).

«Non seulement cela, ils montreraient leur foi dans le potentiel de toute l’industrie britannique de survivre, d’investir et de se développer.»

