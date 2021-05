Oubliez l’utilisation d’un S Pen, utilisez un Joy-Con Nintendo Switch comme obturateur à distance

Les fiers propriétaires du Samsung Galaxy S21 Ultra ont patiemment attendu l’arrivée du S Pen Pro avec ses capacités Bluetooth, mais vous n’aurez peut-être plus à attendre. Eh bien, au moins si vous recherchez un appareil à utiliser comme obturateur de caméra Bluetooth à distance.

Bien que la Nintendo Switch soit disponible depuis plus de quatre ans à ce stade, et que nous attendions tous l’arrivée de la Nintendo Switch Pro, les Joy-Cons ont une fonctionnalité cachée. Non seulement vous pouvez coupler les Joy-Cons via Bluetooth à votre appareil Android de votre choix, mais comme l’a découvert un utilisateur de Reddit, ceux-ci peuvent également être utilisés comme obturateur de caméra à distance.

Le processus de couplage est aussi simple que de coupler un ensemble de Joy-Cons avec un nouveau commutateur pour la première fois. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’application Paramètres sur votre téléphone, d’ouvrir le menu Bluetooth, de mettre l’un des Joy-Cons en mode de couplage et de le sélectionner. Une fois qu’il a été couplé avec votre téléphone, lancez l’application appareil photo. À partir de là, vous pouvez commencer à utiliser le Joy-Con comme obturateur à distance et, dans certains cas, utiliser les boutons pour effectuer un zoom avant et arrière sur le sujet.

Nous avons essayé cela avec notre OnePlus 9 mais n’avons pas eu beaucoup de chance, car les seuls boutons qui fonctionneraient étaient le bouton d’accueil qui nous a rapidement ramenés à l’écran d’accueil. Cependant, lors du jumelage du même Joy-Con avec le Samsung Galaxy Z Fold 2 et de l’ouverture de l’application appareil photo de Samsung, tout a fonctionné. Les boutons X et Y nous permettaient de faire un zoom avant et arrière, tandis que le bouton A faisait office d’obturateur.

Il est également possible qu’il y ait des limitations dans l’application de caméra que vous utilisiez. Par exemple, nous avons essayé d’utiliser le Joy-Con sur le Z Fold 2 avec une application Google Camera portée, mais rien ne fonctionnait à part le bouton Accueil qui nous amène à l’écran d’accueil.

Un obturateur à distance

Nintendo Joy-Con (LR)

Les Joy-Cons peuvent être utilisés pour les jeux ou comme obturateur à distance de fortune.

Ce ne sont peut-être pas les contrôleurs les plus ergonomiques, mais les Joy-Cons sont extrêmement utiles, même si vous ne les utilisez pas avec une Nintendo Switch. Associez-les au téléphone Android de votre choix et utilisez-les comme contrôleur de jeu régulier.

