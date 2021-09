Oubliez Madden, Legend Bowl est le jeu de football américain auquel vous devriez jouer

Le retour de la NFL à la télévision ne peut signifier que deux choses pour mes habitudes de jeu vidéo. Tout d’abord, je n’ai pratiquement plus le temps de jouer à des matchs le dimanche, car je me concentre toujours sur la liste des matchs hebdomadaires et sur mes performances dans le football Fantasy. Deuxièmement, je commence à penser… y a-t-il un bon match de la NFL dans lequel je peux tuer du temps ?

Habituellement, vous savez, la réponse est au singulier. Madden NFL. Cela ne veut pas dire que Madden est mauvais – c’est bien – mais il a toutes les faiblesses que vous attendez de ces efforts annuels d’EA Sports. Il s’agit d’un tapis roulant constant d’améliorations progressives, développé dans ce qui est clairement un environnement de type usine très rentable. Et c’est bien – mais cela signifie que je ne veux pas vraiment jouer à Madden chaque année. Pas assez de changements, et le coût annuel est important pour les ajouts relativement incrémentiels et les mises à jour de la liste.

Bien que nous ayons un jeu NFL sous licence «sans simulation» provenant de 2K Sports à un moment donné dans le futur que je prie pour les chaînes NFL Blitz (le meilleur jeu de sport de tous les temps), au cours des dernières années, j’ai expérimenté avec des jeux de football américain indépendants – et il y en a pas mal sur PC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’année dernière, j’étais tout à propos de Pro Strategy Football, qui est une franchise annuelle qui vise essentiellement à être le Football Manager de hand-egg. Il n’est pas autorisé par la NFL et semble extrêmement bon marché et basique, mais il y a une quantité choquante de profondeur et une communauté de fans dédiée qui télécharge discrètement des mods pour ajouter les équipes et les listes officielles.

Étant donné que la NFL est un sport si profondément tactique d’un moment à l’autre, c’est un choix idéal pour un jeu de gestion, et j’ai toujours été surpris qu’une plus grande entreprise ne se soit jamais lancée dans un jeu de gestion de la NFL étant donné l’importance d’un composant du football fantasy sport est.

Je me suis aussi lancé et j’ai même écrit sur le jeu mobile Bol rétro pendant qu’il était brièvement piégé dans un aéroport polonais par des restrictions de voyage liées au coronavirus. C’est une offre mobile fabuleuse qui ressemble en quelque sorte à un jeu de football NES comme Tecmo Bowl ou autre, mais offre encore une fois une quantité surprenante de nuances et de profondeur, d’autant plus qu’elle est sur la plate-forme mobile. Il m’a accroché pendant de nombreuses heures, mais ce n’était pas assez compliqué pour m’enfoncer ses griffes sur le long terme.

Voici où le jeu mentionné dans le titre entre dans la mêlée. Bol Légende est un nouveau jeu de football américain sur PC disponible sur Steam qui est essentiellement un retour en arrière 16 bits, mais avec des niveaux modernes de complexité et de nuance. Il a un look lo-fi, mais en termes de fonctionnalités et son dévouement à recréer le sport est équivalent à Madden. J’ai vu des gens le comparer à des classiques de l’époque comme Sensible Soccer, et bien qu’il soit plus axé sur le réalisme, il y a aussi un peu de ce flair qui a fait des classiques des années 90 comme NBA Jam et NFL Blitz donc populaire.

Il a tout ce que vous voudriez. Il y a des tournois, des entraînements et des matchs d’exhibition – tous super à avoir – mais je me suis rapidement concentré sur le mode saison. Le mode Saison vous permet de jouer des matchs, de regarder des matchs ou de les simuler – ce qui signifie que vous pouvez utiliser ces dernières options pour en faire une simulation de gestion légère si vous le souhaitez. Vous ne gérez pas seulement l’équipe, mais aussi vos installations et votre formation. Vous devrez faire face à des choses comme la météo et les blessures, et même créer votre propre entraîneur personnalisé dans votre cheminement vers la constitution d’une équipe qui peut être prête pour le Super Bowl.

Bien sûr, le grand jeu ne s’appelle pas le Super Bowl à cause des licences. En effet, la NFL n’est en aucun cas présentée dans ce jeu – mais il existe de jolis petits fac-similés juridiquement distincts des franchises, ainsi que des mods téléchargeables qui ajoutent les équipes et les joueurs réels si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer. Vous pouvez également entrer et faire une personnalisation assez approfondie par vous-même grâce à une multitude d’options.

Il convient de noter que même avec ces mods, le jeu est limité au niveau de la “saison” – il n’y a pas encore d’équivalent “franchise” où vous commencez à gérer et à jouer en équipe sur plusieurs années, en traitant des choses comme le brouillon, le commerce et Négociations contractuelles. Cela donne un chemin naturel pour une suite à prendre – et je pense que d’autres domaines d’expansion pour ce jeu sont clairs.

Ce qui est dans ce premier jeu, cependant, est plus que suffisant. Ce qui le pousse vraiment au-dessus, c’est le sens de l’authenticité. Legend Bowl existe dans un univers, et il y a une cohérence à travers son univers. Tout, des publicités sur le terrain à la façon dont la météo fonctionne et aux petits articles de journaux que vous recevez avec les nouvelles de la ligue au cours d’une saison, vous semble juste et approprié. Vous obtenez des commentaires en couleur sur les performances et les statistiques des joueurs, y compris la façon dont les performances des joueurs se traduisent dans le football Fantasy. Les arbitres sont des participants actifs au jeu, et les joueurs animent tous les mouvements et actions entre les parties (bien que cela soit désactivable). J’ai poussé un cri de joie audible qui a surpris le chien lorsque, lors d’un match, les arbitres ont en fait sorti les chaînes pour mesurer si un jeu très serré avait en fait fait un nouveau jeu de bas ou non.

Ce genre de chose est ce que vous attendez d’un jeu de simulation hyper-hardcore à face po où chaque pore sur le visage aux yeux morts du quart-arrière vedette a été magnifiquement modélisé en 3D, pas un jeu de football amusant en pixel art. De petites choses, comme le son étouffé de l’annonceur du stade rappelant ce que c’est et les extraits de musique de saveur joués au stade entre les jeux, donnent l’impression que vous êtes vraiment à un match. Les jeux comme celui-ci n’ont généralement pas de gestion d’horloge «correcte», mais c’est le cas, et cela rend l’ensemble du processus de configuration d’un jeu encore plus important. Tout cela semble remarquablement authentique et capture avec brio la « sensation » du football américain.

Legend Bowl chevauche une ligne similaire dans la façon dont il joue réellement. La page Steam le décrit le mieux, comme un “mélange entre la simulation et la mécanique basée sur l’arcade”. Je pense que ça suit. Ce n’est pas aussi arcade que les classiques NES et SNES ou Blitz, mais ce n’est pas non plus une simulation aussi minutieuse que Madden. Cependant, l’endroit exact où il se trouve sur ce graphique n’a pas vraiment d’importance – ce qui compte, c’est ce que l’on ressent. Il se sent bien. Il y a un poids dans les mouvements que vous faites, mais pas au point que cela en devienne ennuyeux.

Du côté de la simulation, j’ai été assez surpris de la légitimité de la mécanique de lancer – même si elle, et les coups de pied, sont assez difficiles à maîtriser au début.

Comme l’absence d’un mode franchise, les critiques que j’ai semblent être le genre de chose à traiter dans une suite ou une mise à jour importante, pas le genre de chose que je peux utiliser pour faire explicitement glisser le jeu vers le bas. L’IA est parfois un peu dubitative dans sa prise de décision, et on a l’impression qu’il y a des élastiques agressifs de style Blitz en cours pour garder les jeux compétitifs. Il peut être difficile de voir vos récepteurs en aval lors de tentatives profondes. Passer est un cauchemar au début, même lorsqu’il est contextualisé par le didacticiel, et même s’il finit par cliquer, le jeu devrait faire plus pour enseigner aux joueurs comment cela fonctionne.

Avec toutes ces petites plaintes enregistrées, il faut prendre du recul et dire : peu importe, wow, quelle première tentative. Surtout par un développeur solo. Pour le pur plaisir et les sensations fortes, je pense en fait que cela pourrait être le meilleur jeu de football américain sur le marché en ce moment, l’héritier naturel de Tecmo Bowl et NFL Blitz. EA, 2K, considère ce challenger digne.