Oubliez Newcastle en train d’éclabousser l’argent, découvrez le meilleur transfert gratuit de janvier d’EDGE XI disponible

Six jours après, et la fenêtre de transfert de janvier bat son plein, avec des clubs de toute l’Europe cherchant à renforcer leurs effectifs pour la seconde moitié de leurs campagnes.

Avec des gens comme Erling Haaland, Kylian Mbappe et Romelu Lukaku qui sont pressentis pour des départs potentiels de leurs clubs respectifs, nous nous attendons à ce que beaucoup d’argent soit dépensé avant que la fenêtre ne se ferme à la fin du mois.

EDGE: Oubliez Newcastle éclaboussant l’argent, découvrez le meilleur transfert gratuit de janvier d’EDGE XI disponible

Cela étant dit, il y a des bonnes affaires et même des transferts gratuits à récupérer dans toute l’Europe.

Comme Paul Pogba, Antonio Rudiger et d’autres stars déménagent dans les six mois suivant l’expiration de leur contrat, ils sont autorisés à signer des pré-contrats ailleurs et à effectuer des transferts gratuits à la fin de la saison.

Regardez notre vidéo ci-dessous pour voir le XI des joueurs d’EDGE que votre club pourrait recruter pour rien en janvier…

