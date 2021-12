Pep Guardiola a suggéré à ceux qui ne pensent pas que l’un de ses joueurs clés de Manchester City est le meilleur de la ligue devraient revoir ses performances contre Liverpool et Chelsea cette saison.

Malgré sa septième place au Ballon d’Or 2021, beaucoup pointent du doigt Mohamed Salah pour nommer le meilleur joueur du monde en ce moment. Cependant, le patron de City Guardiola a un point de vue différent sur cette notion.

Au lieu de cela, l’Espagnol pense que le meneur de jeu portugais Bernardo Silva est actuellement le meilleur joueur sur ces côtes, pas Salah.

Bien qu’il soit fortement lié à un déménagement au cours de l’été, le joueur de 27 ans est revenu directement dans les plans de Guardiola. Bien que son total de cinq buts soit loin de celui de Salah, ses performances globales ont fait partie intégrante du début de campagne stellaire de City.

S’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi (via le Manchester Evening News): Guardiola a été demandé si Bernardo était le meilleur de la ligue.

Guardiola a plaisanté: « Prenez une vidéo à Anfield, à Stamford Bridge, lors du dernier match. Vous le saurez.

Guardiola a parlé en termes un peu plus longs de son collègue milieu de terrain, Rodri.

Le joueur de 25 ans a été signé en 2019 en tant qu’héritier présomptif de Fernadinho au centre du milieu de terrain. Bien que le vétéran brésilien reste dans les livres, la ligue 12 de Rodri commence ce trimestre suggère qu’il a déjà assumé le rôle.

Rodri ne peut pas être un « 3 ou 4 » sur 10

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé dans le jeu de l’Espagnol cette saison et s’il était maintenant pleinement habitué aux exigences de Guardiola, Pep a répondu : « Quand vous me demandez les meilleurs arrières latéraux de ma carrière, Dani Alves, Philipp Lahm, Kyle Walker. Fernandinho est Fernandinho, Rodri est Rodri.

« Fernandinho est toujours avec nous et l’a fait pour ce club sur le terrain, les gens ne savent pas en dehors du terrain, ce qui est incroyable.

« Rodri a 23, 24 ans. Tout est un processus. La saison dernière, il a bien joué, peut-être que la dernière partie de la saison a baissé un peu mais nous lui avons donné plus de minutes la saison dernière, il faut être prudent cette saison. Le fait que nous soyons hors de la Coupe Carabao est bon pour cela.

« Il joue à un niveau extraordinaire, la régularité. Pas un seul match, il doit être là, 7, 8, 7, 8 tout le temps. Ne peut pas être 3 ou 4 car cela détruit l’équipe, ne peut pas être 10 car 10 est pour les attaquants.

« Il joue cette cohérence, défensivement, offensivement.

Nom du prochain club Guardiola ; La date de sortie de Man City dévoilée

Pendant ce temps, un la date a été fixée à laquelle Pep Guardiola quittera Manchester City, et le club chanceux qui récupérera ses services a été nommé, selon un rapport.

Depuis son arrivée à City en 2016, Guardiola a aidé son équipe à remporter 10 honneurs majeurs. Cependant, selon 90min, son séjour à Manchester prendra fin en 2023 à l’expiration de son contrat actuel.

Le point de vente a d’abord publié des citations de l’Espagnol qui ont réitéré son désir de ne gérer City que pendant son séjour en Angleterre.

« Je pense que je serai toujours à Man City », a déclaré Pep. « Si je devais revenir, je reviendrais à Man City, s’ils me veulent. Je ne pense pas que je vais entraîner un autre club en Angleterre. Je fais partie de ce club.

Mais à la fin de ce séjour, des plans seraient déjà en cours pour que Guardiola déménage en Amérique pour gérer le New York City FC. L’équipe MLS fait partie du City Football Group global.

Guardiola n’a pas caché son amour pour la ville de New York. Auparavant, il y avait passé un an en congé sabbatique entre les emplois de Barcelone et du Bayern Munich.

L’ajout de carburant supplémentaire au feu est récent commentaires de Guardiola lors d’une intervention lors d’une initiative visant à aménager davantage de terrains de football à New York.

