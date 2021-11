Oubliez Shiba Inu, ces crypto-monnaies ont un potentiel bien plus long terme | La technologie

Malgré le fait que Shiba Inu ait réussi à attirer les regards de la moitié du monde, les experts s’accordent à dire qu’il existe des devises beaucoup plus attractives à long terme, qui ne dépendent pas de la spéculation, mais de leur véritable potentiel économique.

Depuis l’apparition de Shiba Inu (SHIB), son prix a augmenté de plus de 850%, en grande partie grâce à la demande d’experts pour que le memecoin apparaisse dans Robinhood, un portefeuille super important dans le monde des crypto-monnaies.

Shiba Inu, comme vous le savez bien, est l’une des nombreuses imitations de Dogecoin qui ont gagné des parts de marché après l’ascension fulgurante des monnaies meme (bien que ces derniers temps, il perd une grande partie de sa valeur).

Le problème avec Shiba Inu est qu’il a très peu d’utilité dans le monde réel. Car bien qu’il existe un échange ShibaSwap où les investisseurs peuvent miser leur SHIB pour gagner des intérêts, il vous est très difficile de maintenir votre évaluation actuelle beaucoup plus longtemps.

Pour cette raison, il vaut mieux que nous regardions d’autres devises, toutes avec une meilleure projection et avec des utilisations beaucoup plus intéressantes et utiles. Voyons-les :

1. Ethereum (ETH) : Il s’agit de la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et a été la première crypto-monnaie à introduire des contrats intelligents. Les contrats intelligents sont de petits morceaux de code auto-exécutable qui vous permettent de créer des applications sur la blockchain.

Ethereum a déjà augmenté de plus de 150 000 % depuis son lancement en 2015, mais à l’heure actuelle, le réseau est aux prises avec une forte congestion et des frais de transaction élevés. Même ainsi, Ethereum héberge toujours la majorité des applications décentralisées et son avantage en tant que pionnier est difficile à sous-estimer.

2. Cardano (ADA) : Cardano est le fruit de l’un des co-fondateurs d’Ethereum, Charles Hoskinson. Plutôt que de mettre à niveau une blockchain existante pour la rendre plus rapide et plus efficace, l’équipe de Cardano est retournée à la planche à dessin et a construit une nouvelle blockchain à partir de zéro.

L’approche basée sur la recherche de Cardano signifie qu’il a été beaucoup plus lent à développer sa technologie et n’a lancé que récemment sa capacité de contrat intelligent.

Ce que Cardano se démarque, c’est qu’il a déjà un certain nombre de partenariats dans le monde réel, en particulier en Afrique.

3. Aave (AAVE) : Il s’agit d’un protocole financier décentralisé (DeFi) qui se concentre sur le secteur du prêt et du crédit. DeFi supprime les intermédiaires, c’est-à-dire les banques, d’une série de transactions financières.

Pour emprunter auprès d’un prêteur DeFi, les gens peuvent ignorer les formalités administratives ou les vérifications de crédit normales. Au lieu de cela, ils n’ont qu’à effectuer un dépôt en crypto-monnaie.

4. Solana (SOL) : Solana a enregistré des gains extraordinaires cette année, augmentant de plus de 12 000% depuis le 1er janvier. C’est l’une des nombreuses crypto-monnaies qui sont considérées comme des tueurs potentiels d’Ethereum en raison du traitement rapide et peu coûteux des transactions.

Solana n’a montré aucun signe d’arrêt jusqu’à présent. Il dispose d’un leadership solide et a attiré plusieurs grands investisseurs. À l’heure actuelle, Solana semble bien positionnée pour le long terme.

5. Polkadot (POINT): Polkadot a entrepris de résoudre un autre problème auquel Ethereum et d’autres blockchains plus anciennes sont confrontés : ils ne communiquent pas bien entre eux.

Ce n’est pas exactement la même chose, mais ce serait un peu comme avoir un compte bancaire et ne pas pouvoir transférer d’argent dans une autre banque. C’est pourquoi des solutions comme celle de Polkadot sont cruciales pour l’avenir de l’industrie de la crypto-monnaie.