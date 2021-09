Oubliez Tesla 1.0 – Il est temps d’acheter Tesla 2.0

Je suis tout à propos de trouver le prochaine grande chose dans l’espace du véhicule électrique (VE) pour déloger Tesla (TSLA).

Oubliez ce qui est grand aujourd’hui. Le capitalisme se définit par la destruction créatrice. Rien ne dure éternellement dans une économie où nous sommes tous incités à toujours aller plus loin, faire mieux et être plus forts.

Il suffit de regarder une liste des plus grandes entreprises du monde en 2001 et de la comparer à une liste des plus grandes entreprises du monde aujourd’hui. Il n’y a pas trop de similitudes.

La liste de 2001 inclut General Electric, Cisco, ExxonMobil et Pfizer en tête. Aucune de ces entreprises ne fait partie du top 10 aujourd’hui. En fait, sur les 10 plus grandes entreprises du monde en 2001, un seul d’entre eux (Microsoft) reste dans le top 10 aujourd’hui.

C’est le jeu, les gars. Parier sur les géants d’aujourd’hui est un pari perdant. Parier qu’ils seront remplacés… maintenant c’est le pari gagnant.

C’est exactement pourquoi, en tant qu’investisseur et analyste qui a été optimiste sur les actions Tesla depuis que c’était une startup qui avait du mal à livrer des voitures en 2017, je retire mon optimisme aujourd’hui.

Tesla l’a déjà fait. C’est un géant. C’est le roi du monde de l’automobile. Et tout comme l’ancien roi du monde de l’automobile – Toyota – a depuis été remplacé par Tesla, le géant des véhicules électriques sera inévitablement remplacé par un autre constructeur automobile à l’avenir.

C’est ainsi que fonctionne le capitalisme. Rien ne dure éternellement.

Les actions Tesla et Toyota ont un potentiel de hausse plus important, mais cette question encore plus importante est maintenant… qui sera la prochaine Tesla ?

À la suite de nos recherches en cours, notre meilleure hypothèse est que le constructeur automobile qui finira par renverser Tesla est Moteurs lucides (LCID).

Tesla a construit cet empire des véhicules électriques apparemment intouchable en plus de trois avantages concurrentiels essentiels : Talent, La technologie, et Marque.

En bref, Elon Musk a réussi à attirer les ingénieurs les plus talentueux de la planète pour construire la meilleure technologie de batterie sur la planète, et a intégré cette technologie dans une voiture ultra-élégante qui a une valeur de marque inégalée (Tesla est fondamentalement le premier « cool ” marque automobile semi-grand public depuis des décennies).

Mais ces avantages concurrentiels commencent à s’éroder, et le pionnier de cette érosion est Lucid Motors.

Sur le plan des talents, Tesla a en fait perdu beaucoup de talents au cours des dernières années. Certains sont allés travailler dans d’autres constructeurs automobiles. Mais la plupart d’entre eux ont commencé à lancer leurs propres startups de véhicules électriques, sur l’idée qu’ils peuvent construire des voitures pour rivaliser avec celles de Tesla.

Le meilleur de ces startups inspirées de Tesla est Lucid Motors. La société est dirigée par Peter Rawlinson, l’ancien ingénieur en chef de la Tesla Model S. Oui. C’est le gars qui était le cerveau d’ingénierie derrière la voiture phare de Tesla – celui qui a tout déclenché.

Il est soutenu par une équipe impressionnante d’anciens dirigeants de Tesla, Audi, Apple, Samsung, Ford, Intel et GM. Nous parlons de personnes qui ont aidé à démarrer Tesla et à en faire ce qu’elle est aujourd’hui, ainsi que de personnes très influentes derrière certains des produits phares d’Apple, comme l’iPhone.

C’est la confluence de talents la plus impressionnante de l’industrie des véhicules électriques en dehors de Tesla – et ce n’est même pas proche. Par rapport à Tesla, l’équipe de direction de Lucid Motor se compare également. Et, compte tenu de la tendance actuelle de Tesla à perdre des talents et de Lucid Motors à en gagner, il ne faut pas un scientifique des données pour projeter que d’ici 2025, Lucid Motors aura plus de talent que Tesla.

Maintenant, parce que Lucid Motors a réuni une équipe d’ingénierie et de conception impressionnante pour créer une nouvelle classe de véhicules électriques haut de gamme pour rivaliser avec les voitures Tesla, la société a développé, testé et affiné certaines des technologies les plus impressionnantes de l’industrie.

Pour répondre à votre question, oui, cette technologie Beats La technologie EV de Tesla sur chaque indicateur de performance clé.

Nous parlons de plages de conduite plus longues, de plus de puissance, de moteurs plus denses, d’une accélération plus rapide, d’un contrôle plus strict – les travaux.

Jusqu’à récemment, ces spécifications étaient toutes des paroles, pas de marche. Mais il y a à peine deux semaines, la direction de MotorTrend et Lucid a emmené deux Lucid Air Dream Editions pour un trajet de 445 miles de Los Angeles à San Francisco – et toutes les spécifications ont été vérifiées. Non seulement les deux voitures ont duré tout le trajet avec beaucoup de charge restante, mais elles ont également conduit comme des voitures de sport haut de gamme.

MotorTrend a qualifié le Lucid Air Dream de “chute de micro absolue” et a déclaré qu’il s’agissait “absolument d’une menace pour Tesla”.

Bien sûr, ces spécifications étonnantes ont un prix plus élevé. Le Lucid Air Dream coûtera plus de 170 000 $. Mais cela nous amène au dernier point : l’image de marque.

Voici une chose importante à propos des voitures : nous ne voulons pas tous conduire la même voiture. D’une importance particulière pour Tesla, les personnes à revenu élevé veulent conduire de plus belles voitures, car c’est un symbole de statut de leur richesse.

Il y a une raison Porsche, Maserati, et Lamborghini ne fabriquez pas des voitures à 20 000 $ que tout le monde peut se permettre – ils veulent conserver leur capital de marque haut de gamme. Mais Tesla rêve de démocratiser la possession de véhicules électriques et, dans le cadre de ce rêve, l’entreprise travaille sans relâche pour faire baisser le prix de ses voitures à 20 000 $.

D’une part, c’est formidable, car cela signifie que Tesla débloquera la demande de véhicules électriques grand public. Mais, d’un autre côté, c’est mauvais, car cela signifie que Tesla dilue son capital marque premium.

Après tout, il y a des tonnes de millionnaires qui n’achèteront tout simplement pas une voiture qu’un jeune qui vient de sortir de l’université pourrait se permettre comme première voiture.

Bien sûr, il y a une différence entre le modèle 3 et le modèle S – mais la différence apparente n’est-ce pas si grand (Je dois faire une double prise sur les routes pour identifier si une voiture est un modèle 3 ou un modèle S), et ce n’est certainement pas assez grand pour sauver Tesla de l’érosion inévitable du capital de marque premium car ses voitures deviennent de moins en moins chères. , et moins cher.

Pourtant, la demande de véhicules électriques dans le canal premium ne va nulle part de si tôt. Si quoi que ce soit, cela ne fera qu’augmenter – ce qui signifie qu’il y a un unique et irrésistible opportunité au cours des prochaines années pour une nouvelle marque de véhicules électriques de manger le déjeuner de Tesla dans le canal premium.

Entrez Lucid Motors.

Lucid Motors se positionne comme une marque dite « post-luxe » qui met l’accent sur l’élégance et la modernité, au-dessus des points forts traditionnels de l’opulence et de l’indulgence. L’entreprise a conçu sa voiture avec cette ambiance post-luxe à l’esprit. Des tons terreux. Matériaux durables. Contrôles simples. Écosystème connecté. Expérience client de bout en bout. Tech en avant. Ambiance paisible. Ce sont des attributs auxquels les consommateurs accordent une grande valeur aujourd’hui – et Lucid Motors les met tous hors de cause. C’est la voiture de rêve.

Et, surtout, il va se vendre au détail pour plus de 70 000 $ dans un avenir prévisible. Ce sera, au moins pour les prochaines années, une voiture que seuls les riches peuvent se permettre – et, en tant que telle, la Lucid Air sera le véhicule électrique premium le plus demandé au début des années 2020.

Par la suite, Lucid Motors copiera le playbook de Tesla.

Créez un véhicule électrique premium très demandé. Utilisez cette forte demande comme preuve de concept pour collecter une tonne d’argent et augmenter la production. Tirez parti des économies d’échelle pour réduire les coûts de production. Comptez sur le capital de marque haut de gamme pour lancer à l’avenir des modèles à moindre coût avec une demande toujours élevée et des marges élevées. Pendant tout ce temps, tirez parti d’une technologie de batterie de base solide pour développer des solutions de stockage d’énergie qui gagnent en adoption massive.

C’est ainsi que Tesla est devenue une entreprise de 700 milliards de dollars. C’est ainsi que Lucid Motors deviendra tout aussi important un jour.

Alors, écartez Tesla. Il est temps que le perturbateur se transforme en perturbé.

Pour être clair, cela ne signifie pas que le stock de Tesla va s’effondrer. Tesla est une excellente entreprise. Il va continuer à vendre beaucoup de voitures, de murs électriques et de panneaux solaires. La croissance restera vigoureuse. Le stock continuera à bien se porter.

Mais l’action Lucid fera mieux, car elle va croître plus rapidement, plus longtemps, et est évaluée à 5% de la taille de Tesla – il y a donc beaucoup, beaucoup plus de marge de manœuvre.

Alors, quel est le plan d’investissement ?

Posséder les deux actions. Vendez les actions Tesla une fois qu’elles sont épuisées autour de 1 000 $, probablement en 2022. Vendez les actions Lucid une fois qu’elles sont épuisées autour de 200 $ en 2030 (c’est notre objectif de prix pour 2030).

C’est exactement notre stratégie dans notre Investisseur innovant portefeuille – qui est un portefeuille entièrement conçu pour investir dans les prochaines grandes choses.

Nous n’investissons pas massivement dans les opérateurs historiques pour un rendement cool de 20 % en un an. Au lieu de cela, nous investissons dans des startups perturbatrices pour un rendement de plus de 1000% qui change la vie en une décennie.

Comme c’est le cas dans la vie, la bourse récompense ceux qui peuvent voir ce qui sera là, pas ce qui est là. Tesla est le présent. Lucid Motors est l’avenir.

Pour en savoir plus sur la façon d’investir dans l’avenir, cliquez ici.

[signature]

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) de poste.