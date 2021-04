Oubliez un chèque de relance unique de 1400 $ – ce nouveau plan pourrait vous donner des paiements mensuels – .

Plus tôt cette semaine, un groupe de démocrates du Sénat a envoyé une lettre au président Biden appelant à des paiements de relance directs supplémentaires aux Américains, sous une forme d’aide plus coûteuse que les trois contrôles de relance qui ont précédé. Au lieu d’un nouveau chèque de relance unique dans le cadre de ce qui serait une quatrième vague de paiements de secours contre les coronavirus à des dizaines de millions d’Américains depuis le début de la pandémie COVID-19, ces sénateurs (ainsi qu’un continent démocrate législateurs à la Chambre), font pression pour des mesures de relance plus directes sous la forme de paiements récurrents. En d’autres termes, en remplaçant les chèques de relance ponctuels qui ne surviennent qu’après des mois de batailles politiques meurtrières au Congrès par des chèques que le gouvernement fédéral envoie aux Américains avec une régularité mécanique.

Inutile de dire que la route vers cette éventualité, si elle se concrétise, ne sera pas facile. Pour comprendre pourquoi, il suffit de considérer un titre particulier qui a émergé vendredi: le rapport sur l’emploi de mars 2021.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon le ministère du Travail, la croissance de l’emploi a bondi aux États-Unis au rythme le plus rapide depuis l’été 2020. Le chômage est tombé à 6% et la masse salariale non agricole a augmenté de 916 000 personnes. L’espoir était une augmentation de 675 000, selon les économistes interrogés par Dow Jones.

«Cela montre que l’économie guérit, que ceux qui ont perdu leur emploi reviennent sur le marché du travail alors que la reprise se poursuit et que les restrictions sont levées», a déclaré à CNBC Quincy Krosby, stratège en chef du marché chez Prudential Financial. «Le seul problème ici est si nous avons une autre vague de COVID qui conduit à une autre série de fermetures.»

Pendant ce temps, le président Biden a maintenant élargi l’attention de son administration de la phase de «sauvetage» à la phase de «reconstruction» de la crise de santé publique aux États-Unis. La législation de relance de 1,9 billion de dollars que Biden a signée le 11 mars, le soi-disant «plan de sauvetage américain», a cédé la place à la prochaine priorité de Biden – un plan «Build Back Better» de plusieurs billions de dollars qui mettra l’accent sur les infrastructures. améliorations. Inutile de dire, cependant, que ce sera une aiguille politique délicate à enfiler, malgré le fait que les démocrates contrôlent à la fois les branches exécutive et législative du gouvernement fédéral.

Comme le montrent les données sur l’emploi, ils devront avoir une meilleure réponse pour expliquer pourquoi il faut plus de relance que d’insister sur le fait que l’économie est toujours en pièces à cause du coronavirus. Une chose qui aidera dans ce sens est de souligner le fait que les États-Unis ont encore 8,4 millions d’emplois de moins aujourd’hui qu’avant la pandémie.

Le plan de secours Covid-19 «est conçu pour surmonter la pandémie. Le plan américain pour l’emploi est destiné à investir dans notre avenir », a déclaré Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques du patrimoine mondial, à @jimsciutto, alors que Biden s’efforce de soutenir son plan d’infrastructure. https://t.co/354TI2QRG3 pic.twitter.com/RolXyHl9xi – CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 2 avril 2021

Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a tenté de transmettre un cadre intellectuel expliquant la raison du passage du sauvetage à la récupération dans le clip de CNN ci-dessus, dans lequel elle explique comment les ambitions d’infrastructure de Biden consistent à investir «dans notre avenir. »

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.