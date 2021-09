Ouellette : la répression en Chine est insignifiante, plus de hauts et de bas à venir

Le marché de la cryptographie a pris un autre coup la semaine dernière après que la Banque populaire de Chine (PBoC) a annoncé que toutes les activités de cryptographie dans le pays sont illégales. Cette nouvelle restriction a également empêché les devises de fonctionner dans le pays. En conséquence, la plupart des crypto-monnaies, dirigées par Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD), ont subi des pertes à deux chiffres lorsque les organisations proposant des services de cryptographie se sont retirées de Chine.

Alors que la dernière répression en Chine a porté un coup au marché de la cryptographie, les experts affirment que les investisseurs exagèrent son importance. L’un de ces experts est Stéphane Ouellette, PDG de FRNT, une plate-forme institutionnelle des marchés de capitaux axée sur les crypto-monnaies, qui note que la Chine a effectivement déclaré les crypto-monnaies illégales en 2013 en interdisant aux banques de traiter les transactions cryptographiques.

Ouellette a ajouté que les marchés de la crypto-monnaie ont tendance à baisser et à circuler plus que les marchés traditionnels. Ainsi, les médias financiers accroissent les inquiétudes des investisseurs en amplifiant l’impact des développements négatifs sur le marché naissant.

Il a en outre noté que,

Ces nouvelles en provenance de Chine peuvent sembler vraiment désagréables, mais les gens oublient que les médias financiers expliquent chaque mouvement. Un nouvel investisseur peut penser qu’une nouvelle annonce est importante alors qu’elle ne l’est pas.

Minimisant la récente baisse à deux chiffres de la BTC, Ouellette a déclaré que les gens ne devraient pas trop penser à la baisse, car le marché de la BTC connaît de telles ventes au moins 75 fois par an.

Les gens doivent comprendre les risques associés à l’investissement dans la cryptographie

Alors que les investisseurs en crypto continuent d’attendre le creux de la BTC, la crypto-monnaie a été assez imprévisible, avec une fourchette basse entre la mi-mai et le mois d’août entre 29 000 $ et 39 000 $. Cependant, le marché s’est redressé et 40 000 $ semblent être le nouveau fond de la crypto-monnaie phare. Cependant, Ouellette souligne que les prix pourraient s’effondrer et casser ce niveau, surtout si le marché boursier se comporte mal.

Selon Tendayi Kapfidze, économiste en chef à la US Bank, les crypto-monnaies sont fortement corrélées avec le marché boursier. Il a ajouté que la direction du marché boursier stimule une tendance similaire sur le marché de la cryptographie, mais que les effets sont dans la plupart des cas amplifiés. Dans cet esprit, Kapfidze a exhorté les investisseurs à comprendre le risque qu’ils prennent en investissant dans la classe d’actifs en plein essor.

Ouellette a suggéré que les investisseurs examinent attentivement toutes les pièces à prix élevé qui offrent peu ou pas de profit. Il a ajouté que ces pièces sont hautement spéculatives et n’ont pas d’utilisation actuelle malgré leurs développeurs affirmant qu’elles vivent sur la blockchain et remplissent des fonctions spécifiques. Selon lui, certains de ces jetons ont des valorisations supérieures à un milliard de dollars et peuvent facilement tomber à zéro.

