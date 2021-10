OUI Banque montrant des progrès remarquables ; il faudra encore 2 ans pour se stabiliser : l’ancien chef du SBI

Le 5 mars 2020, la Reserve Bank India a imposé un moratoire sur le prêteur en difficulté YES Bank et a plafonné les retraits à Rs 50 000.

La banque YES, frappée par la crise, a enregistré des progrès remarquables après que sa gestion a été reprise par les investisseurs dirigés par la State Bank of India (SBI) l’année dernière et pourrait mettre encore deux ans à se stabiliser, a déclaré l’ancien président de la SBI Rajnish Kumar.

« La situation dans laquelle se trouvait YES Bank, vous devez donner au moins trois ans pour qu’elle se stabilise … elle a montré des progrès remarquables car la condition était très mauvaise lorsque SBI l’a récupérée », a-t-il déclaré à PTI tout en partageant un aperçu de son mémoire.

Dans son livre intitulé « The Custodian of Trust », Kumar a déclaré que la SBI était réticente à jouer le rôle de prêteur en dernier ressort pour la YES Bank, mais que les circonstances l’ont obligée à sauver le quatrième prêteur du secteur privé du pays.

« Au départ, je croyais qu’après avoir réalisé les fusions de six banques, SBI n’aurait pas la tâche de sauver une autre banque. Le dernier plan de sauvetage (en 1995) de la SBI avait été celui de la Kashi Nath Seth Bank, une banque familiale, opérant dans quelques quartiers de l’Uttar Pradesh (UP) », a-t-il déclaré.

Il a mentionné dans le livre publié par Penguin Random House India (PRHI) qu’il y avait des pressions sur lui pour trouver les autres investisseurs d’ici le 13 mars 2020, par la RBI pour éviter tout impact en cascade du quatrième secteur privé du pays sur le système financier. .

Le 5 mars 2020, la Reserve Bank India a imposé un moratoire sur le prêteur en difficulté YES Bank et a plafonné les retraits à Rs 50 000. Par la suite plan de restructuration notifié par le gouvernement le 13 mars conduisant à la levée du moratoire le 18 mars 2020.

Conformément au plan de restructuration, SBI ne peut pas réduire sa participation dans la banque à moins de 26 pour cent pendant une période de trois ans, tandis que les autres investisseurs et actionnaires existants auront une période de blocage de trois ans pour 75 pour cent de leur investissement dans OUI Banque.

Cependant, la période de blocage ne s’appliquera pas aux actionnaires possédant moins de 100 actions.

SBI, qui détient environ 49% du capital de YES Bank, a été rejoint par d’autres acteurs privés comme ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC et Federal Bank pour obtenir des capitaux de sauvetage afin de préserver la réputation du secteur bancaire privé, comme de nombreux gouvernements d’État l’avaient déjà fait. ordre émis pour retirer de l’argent des banques privées.

Cela a obligé la RBI à intervenir pour limiter les dégâts en écrivant à tous les gouvernements des États pour les assurer de la sécurité des fonds parqués dans les banques du secteur privé.

«V Vaidyanathan de IDFC First Bank a également participé en tant que retardataire surprise avec un engagement de Rs 150 crore. Malgré tous ces engagements, cependant, j’étais toujours en deçà de l’objectif de Rs 10 000 crore.

« Dans un effort pour combler le fossé entre les offres et l’investissement requis, j’ai appelé (CS) Ghosh de Bandhan Bank. Il a accepté à contrecœur de mettre un autre crore de Rs 250, ce qui a été un grand soulagement », a-t-il déclaré.

« Le sauvetage réussi de YES Bank en peu de temps est un exemple unique d’action parfaitement coordonnée du gouvernement, de la RBI et des partenariats public-privé », a-t-il noté.

Le livre notait que la banque YES n’aurait pas pu être sauvée sans le leadership résolu et astucieux du gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, et des deux sous-gouverneurs, MK Jain et NS Vishwanathan.

Un apprentissage qui ressort clairement de ces développements est que le système doit toujours se méfier des PDG de haut niveau affichant des modes de vie tape-à-l’œil, indépendamment de la propriété de l’entreprise, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils peuvent éblouir et apporter le succès à court terme, mais dans le à long terme, nombre d’entre elles ont cessé d’exister.

« L’Inde rêve de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. Un système bancaire et financier solide est une condition sine qua non pour réaliser ce rêve… une politique transparente de licence et de propriété pour les banques est nécessaire pour soutenir ces efforts », a-t-il ajouté.

Kumar a eu un mandat mouvementé de trois ans (octobre 2017-octobre 2020) à la tête du SBI, qui détient à lui seul plus de 20 % de part de marché. Dans le livre, il l’a décrit comme la période pendant laquelle il a assumé la responsabilité de président ne peut en aucun cas être qualifiée de «normale».

Lorsqu’il a pris les rênes de SBI, le secteur bancaire indien traversait l’une de ses phases les plus tumultueuses pour le secteur bancaire indien, car les actifs non performants (NPA) étaient à un niveau record après l’Asset Quality Review (AQR).

Le problème des prêts non performants (NPL) avait gravement affecté le bilan et la rentabilité des banques, conjugué à la faillite de quelques grandes sociétés financières non bancaires (NBFC) et au quasi-effondrement de la quatrième plus grande banque du secteur privé dans le pays, YES Bank, a constitué une menace sérieuse pour le système bancaire du secteur privé du pays, a-t-il déclaré dans le livre.

Kumar, à travers ses mémoires, partage son « parcours incroyable » en tant que banquier – de son intégration à un agent de probation au SBI en 1980 à sa présidence en 2017 – capturant les nombreux changements dont il a été témoin dans le secteur bancaire indien au cours de sa carrière.

Avant sa nomination en tant que président, il était directeur général (Groupe Banque nationale) de la banque supervisant les activités de détail et la banque numérique. Il a contribué à assurer l’argent liquide dans tous les coins du pays grâce au vaste réseau de la banque pendant la démonétisation.

