Oui, Becca Kufrin a parlé à Blake Horstmann avant le paradis

Certaines relations dans Bachelor Nation peuvent simplement être destinées à rester platoniques.

Alors que les fans attendent avec impatience Becca kufrinel’arrivée de Bachelor in Paradise cette saison, certains se demandent si l’ancienne Bachelorette d’ABC reviendrait un jour avec ex Blake horstmann. Après tout, la star de télé-réalité a insinué qu’il avait toujours des sentiments pour elle dans une récente interview.

“Nous avons discuté en quelque sorte ici et là. Et nous avons repris contact au cours des six derniers mois environ”, a expliqué Blake lors de l’épisode de podcast du 20 août de Reality Life avec Kate Casey. “Je serais prêt à parler, bien sûr. Mais nous verrons comment le Paradis fonctionne parce qu’elle va au Paradis. Et je ne sais pas.”

Il s’avère que Becca a entendu parler de l’interview après avoir reçu des messages de ses proches lui demandant si elle était de retour avec Blake.

Au cours de l’épisode de podcast du 26 août de Click Bait With Bachelor Nation, Becca a clairement indiqué qu’il ne se passait rien de romantique.