C’est la blague la plus puissante au monde : le mini-réfrigérateur sur le thème de la Xbox Series X de Microsoft sera disponible à la vente plus tard cette année.

Les fans et les journalistes disent depuis plus d’un an que la série X, la version de luxe de la dernière console Xbox de Microsoft, ressemble plus à un mini-réfrigérateur – ou à une brique, ou à un monolithe de 2001 : A Space Odyssey – qu’à un jeu vidéo système. Maintenant, Microsoft s’est penché là-dessus avec son dernier accessoire de jeu.

En avril, la Xbox a devancé Skittles de justesse dans un concours Twitter appelé « Brand Bracket ». Le directeur général de Microsoft, Aaron Greenberg, avait promis plus tôt que, si Xbox gagnait, ils feraient des mini-réfrigérateurs officiels Xbox.

Maintenant, Microsoft va jusqu’au bout. Dans une bande-annonce particulièrement grandiloquente, il promet de “laisser les autres froids” avec sa nouvelle glacière sosie de la série X, le “mini-réfrigérateur le plus puissant du monde”.

Le mini-réfrigérateur est décrit comme étant assez grand pour garder au moins neuf canettes de la boisson de votre choix au frais, et tout comme Halo Infinite, fera ses débuts à un moment non spécifié dans « Vacances 2021 ».

L’unité de maquette de la remorque présente un extérieur noir sur un compartiment intérieur peint du vert néon odieux qui était la couleur de marque de la Xbox, avec une icône Xbox brillante dans le coin supérieur gauche. Il est également doté des évents de style haut-parleur de la série X, bien que le réfrigérateur soit strictement là pour les points de style.

Aucun prix, aucune autre fonctionnalité ou aucun autre détail n’a été confirmé. On ne sait pas non plus s’il s’agira d’un type d’accord de collection à tirage limité, ou si Microsoft va simplement se lancer dans le secteur des appareils à thème maintenant. Peut-être qu’ils suivront avec le cosy à la bière sur le thème de la série S. Qui sait même plus.

