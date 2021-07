Oui, c’est ingrat de tourner le dos à l’hymne national ⋆ .

Cette semaine, la lanceuse de marteaux jusque-là presque anonyme Gwen Berry a fait la une des journaux internationaux lorsque, lors de la cérémonie du podium pour remporter le bronze dans un essai olympique, elle s’est détournée du drapeau des États-Unis alors que l’hymne national jouait. L’hymne n’a pas été joué pour elle, ni pour les autres concurrents du lancer de marteau ; chaque jour pendant les essais, un hymne préprogrammé est sorti sur le système de son.

Berry s’est tournée à 90 degrés par rapport au drapeau, s’est tenue avec sa main sur sa hanche et a regardé directement la caméra. C’était une provocation délibérée et une tentative délibérée de rehausser sa propre image. “J’ai l’impression que c’était une configuration”, se plaignit-elle plus tard, “et ils l’ont fait exprès.”

En fait, Berry vient de voir une opportunité de maximiser son profil, et elle l’a saisie avec empressement. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d’argent à gagner et de gloire à atteindre en rejetant le drapeau américain et l’hymne national qu’en l’embrassant : Colin Kaepernick gagne des millions parce qu’il a échoué en tant que quarterback mais a réussi en tant que symbole auto-glorifiant de supposée bravoure raciale. Pendant ce temps, les milliers d’athlètes avec des antécédents supérieurs à ceux de Kaepernick ou de Berry qui représentent l’hymne national restent anonymes.

C’est parce que l’Amérique récompense actuellement un sentiment légitime de grief. La plupart des Américains connaissent peu les pays étrangers ; ils croient en quelque sorte que les États-Unis sont inférieurs, ou que la prospérité, la santé et le mode de vie libre auxquels ils se sont habitués sont la norme mondiale et historique.

Ce n’est assurément pas le cas.

Alors que Berry protestait contre l’hymne national, le gouvernement chinois était occupé à arrêter le rédacteur en chef du journal pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily. Cette arrestation fait suite à l’arrestation de l’un des chroniqueurs d’Apple Daily pour “complot de collusion avec des pays étrangers ou des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale”. Pendant que Berry protestait contre l’hymne national, les talibans étaient occupés à se répandre comme un cancer métastatique sur l’Afghanistan, préparant leurs nouveaux sujets aux tendres grâces d’un régime islamiste brutal. Alors que Berry protestait contre l’hymne national lors d’un événement au cours duquel elle lançait des objets lourds pour le sport, des milliards de personnes vivaient dans le dénuement absolu dans le monde entier.

Rien de tout cela ne signifie que les lacunes de l’Amérique doivent être ignorées. Mais protester contre le drapeau ou l’hymne national en tant que symboles particuliers de grief, c’est démontrer à grande échelle votre propre ignorance et ingratitude. “Je suis ici pour représenter ceux qui sont morts à cause du racisme systémique”, a déclaré Berry. Mais elle-même est un excellent indicateur des promesses que l’Amérique détient pour ses citoyens. Elle a grandi dans la maison de sa grand-mère, avec 13 personnes dans la maison ; elle a eu un bébé hors mariage à 15 ans et a ensuite obtenu une bourse d’études collégiales. Elle a obtenu deux emplois et a aidé à subvenir aux besoins de sa famille élargie. Maintenant, elle va aux Jeux olympiques. Et vraisemblablement, là-bas, elle tournera le dos au drapeau et à l’hymne national si elle monte sur le podium.

Ce faisant, elle deviendra un héros pour des millions de personnes. Elle deviendra plus riche ; elle deviendra plus célèbre. Peut-être que, comme la pseudo-marxiste Patrisse Cullors de Black Lives Matter, elle s’achètera quelques maisons ; peut-être, comme Kaepernick, fera-t-elle la couverture de Sports Illustrated. Comme les marxistes Cullors autoproclamés, qui possèdent actuellement trois maisons distinctes d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars chacune, Berry est là pour l’attention et le profit. Hier, personne n’avait entendu parler d’elle. Aujourd’hui, tout le monde a. C’est si simple.

Une chose est sûre, cependant : ceux qui passent leurs journées à défendre leur propre ingratitude dans une société qui leur offre des opportunités extraordinaires – des opportunités inaccessibles à presque tous les humains pendant presque toute l’histoire de l’humanité, et inaccessibles à la plupart des gens sur la planète en ce moment – ​​sont pas susceptible de vivre une vie plus heureuse. Et il est peu probable qu’ils améliorent leurs nations non plus.

Ben Shapiro, 37 ans, est diplômé de l’UCLA et de la Harvard Law School, animateur de “The Ben Shapiro Show” et rédacteur en chef de DailyWire.com. Il est l’auteur des best-sellers du New York Times « Comment détruire l’Amérique en trois étapes faciles », « Le côté droit de l’histoire » et « Bullies ».