Oui Cours de l’action bancaire: Oui Cours de l’action bancaire, Oui Cours historique de l’action bancaire, Oui Historique de la banque, faits et moratoire

Lundi, le cours de l’action Yes Bank a atteint un sommet de 14,10 chacun et un minimum de Rs 13,30 chacun, selon les données de la bourse

Oui, le cours de l’action bancaire le 24 mai 2021 a terminé de 3,90% à 13,86 roupies chacun sur l’ESB, alors que les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 ont légèrement progressé lundi. Au cours de la séance d’aujourd’hui, le cours de l’action Yes Bank a atteint un sommet de 14,10 chacun et un minimum de Rs 13,30 chacun, selon les données de la bourse. Un total de 3,12 crores d’actions de Yes Bank a été négocié sur l’ESB, tandis que 30,08 actions de crore ont échangé des mains sur NSE lundi.

Oui Cours de l’action de la Banque au cours des 10 derniers jours

Oui, le cours de l’action de la Banque s’est échangé entre 13,20 et 13,35 par action au cours des 10 derniers jours. La banque avait atteint un sommet de 52 semaines à 31,95 Rs en juin de l’année dernière, tandis qu’un creux de 11,10 Rs le 28 juillet 2021. Plus tôt ce mois-ci, Yes Bank avait lancé des appels d’offres pour la vente d’actifs immobiliers d’un emprunteur, E-Commerce Magnum Solution Ltd, pour récupérer les cotisations de plus de Rs 345 crore. Dans un avis de vente aux enchères en ligne, Yes Bank a déclaré avoir pris possession physique des biens immobiliers hypothéqués le 29 août 2020, conformément à un avis de mise en demeure adressé à l’emprunteur et au débiteur hypothécaire en janvier 2020.

Oui Le cours de l’action bancaire baisse de 13% sur les résultats du quatrième trimestre

Plus tôt ce mois-ci, le cours de l’action Yes Bank a chuté de 13% intrajournalier après que le prêteur privé ait affiché une perte nette de Rs 3,787,75 crore en janvier-mars 2021, contre un bénéfice de Rs 2,629 crore à la même période il y a un an. Selon le schéma d’actionnariat des actionnaires publics pour le trimestre janvier-mars 2021 de l’exercice 21, Axis Bank, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) et les compagnies d’assurance ont réduit leurs participations dans Yes Bank. Au cours de la période sous revue, Axis Bank a vendu 10,86 crores d’actions Yes Bank, réduisant sa participation à 1,96% au cours du trimestre de mars 2021. Alors que les FPI ont vendu 3,12 crores d’actions de Yes Bank. De même, les compagnies d’assurance ont réduit leur participation à 5,57% en janvier-mars 2021

Yes Bank – Histoire, faits, moratoire

Rana Kapoor, qui était un ancien cadre de Bank of America, a cofondé la société de financement Rabo India Finance dans une joint-venture avec la Rabobank des Pays-Bas en 1998 et a vendu sa participation après cinq ans. Avec son beau-frère Ashok Kapur et Harkirat Singh, Kapoor a reçu une licence bancaire de la Reserve Bank of India (RBI) pour créer Yes Bank en 2004. Ashok Kapur était l’ancien chef de pays de l’ABN Amro Bank, tandis que Harkirat Singh était l’ancien chef de pays de la Deutsche Bank. En 2005, Yes Bank a lancé une introduction en bourse (IPO) pour lever des fonds.

Le cofondateur de Yes Bank, Rana Kapoor, a vendu la totalité de sa participation dans la banque à court de liquidités en novembre 2019. En mars 2020, Yes Bank a été soumise à un moratoire de 30 jours et son conseil d’administration a été remplacé par la RBI, plaçant Prashant Kumar, ancien directeur financier de SBI incharge du prêteur du secteur privé en manque de liquidités. Dans le cadre du programme de reconstruction, 2020, Yes Bank a levé des capitaux propres de 10000 crores de Rs auprès de la State Bank of India (SBI) et de sept institutions financières privées, dont HDFC Ltd, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Bandhan Bank, Federal Bank et IDFC First Bank .

