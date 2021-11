Oui, Cristiano Ronaldo, tu es peut-être le roi d’Old Trafford… mais tu n’auras JAMAIS la même influence mondiale que la légende du basket Michael Jordan

Ainsi, une fois de plus, Cristiano Ronaldo sort Manchester United de prison, cette fois contre l’Atalanta, et son manager Ole Gunnar Solskjaer l’appelle son « Michael Jordan ». Mark Webster écrit…

Eh bien, vous pourriez me claquer dunk avec une plume !! J’ai eu la chance de travailler aux États-Unis pour Channel 4, couvrant les 3 années remarquables où Michael Jordan a mené les Chicago Bulls à trois titres NBA consécutifs à la fin des années 90.

Jordan était le héros conquérant des Bulls

Cela est venu après qu’il leur ait déjà valu un tour du chapeau de championnats au début de la décennie.

Entre les deux, en passant, il est devenu un joueur de baseball professionnel. Est-ce que j’ai raté la saison de Ronaldo avec des dobbers à rythme moyen pour le Lancashire?

Au cours de cette décennie, au cours de deux périodes, Jordan s’est transformé du meilleur joueur de la ligue en une superstar internationale. Avec des accords de parrainage de plusieurs millions de dollars avec Nike et Gatorade, ce qui a contribué à faire de lui un milliardaire.

Et avec tout le respect que je dois à ceux qui sont amenés à jouer à ses côtés (peut-être seulement Scottie Pippen à part ?), il l’a fait avec des coéquipiers qui lui envoient sûrement toujours une carte de Noël chaque année pour le remercier pour les bagues de championnat qu’ils n’auraient pas eu si facilement. sans lui.

Je ne pense pas qu’il soit exagéré de suggérer que sans Jordan dans ces files d’attente, le plus grand titre de gloire de Chicago pourrait toujours être la pizza profonde?

.

La star des Bulls a déchiré la NBA pendant son séjour à Chicago

Jordan restera à jamais dans les mémoires de son passage chez les Bulls

Contrairement à Jordan, depuis l’époque où le brillant jeune ailier portugais a fait son entrée dans l’équipe première de United, Ronaldo était entouré de la crème de la crème du football international. Et dans le cadre de ces équipes de joyaux de la couronne, l’argent n’est pas un objet, il a remporté des titres de champion et une médaille de la Ligue des champions.

Cela en 2008, aux côtés, il convient de le noter, d’Edwin Van Der Sar, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Paul Scholes, Wayne Rooney, Carlos Tevez et avec Ryan Giggs sur le banc. Pas trop mal.

Maintenant, il est de retour à Old Trafford. Seulement cette fois, il joue pour un United qui ne semble même pas à portée de drapeau de ces titres ou de cette finale.

Pourtant, il a toujours une équipe composée de centaines de millions de livres de joueurs de premier ordre. Il semblerait qu’il n’y ait pas grand-chose, voire rien, que même le mercuriel Cristiano, et ses derniers buts de fossé, puissent faire à ce sujet.

Ronaldo a connu un premier sort en or à Manchester United

Ronaldo a remporté trois fois le Ballon d’Or

Si Michael Jordan avait eu autant de talent autour de lui, il aurait remporté sept Oscars, deux prix Nobel de la paix, complété les mots croisés du Sunday Times et battu Elon Musk dans l’espace, pilotant une fusée qu’il a conçue et construite à mains nues. Avec tous ses coéquipiers à l’arrière sirotant le champagne gratuit.

À Chicago, Michael Jordan a fait des miracles avec une variété de côtés. Mais une chose est restée constante. Son entraîneur, Phil Jackson.

Sans doute le plus grand leader de tous les sports d’équipe. Alors peut-être qu’Ole voudra moins penser au fait que son numéro 7 soit constamment son numéro 23 ? Et plus sur comment son homologue de basket-ball a réussi à créer autant d’équipes gagnantes ? Ou il pourrait bientôt prendre la parole pour son Last Dance à Manchester.

Ronaldo est venu à la rescousse de United contre l’Atalanta… encore une fois

